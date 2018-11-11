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الرئيسية | حوادث | الدرك الملكي يفكك "شبكة فراقشية" في وادي زم

الدرك الملكي يفكك "شبكة فراقشية" في وادي زم

الدرك الملكي يفكك "شبكة فراقشية" في وادي زم
هسبريس من خريبكة
الأحد 11 نونبر 2018 - 23:15

تمكنت مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية وادي زم، اليوم الأحد، من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في سرقة الأغنام.

وأوضحت مصادر هسبريس أن أحد الدواوير التابعة لجماعة أولاد بوغادي، ضواحي وادي زم، شهدت وقوع عملية سرقة استهدفت عددا من الأغنام؛ وهو ما دفع عناصر الدرك الملكي إلى مباشرة التحريات للوصول إلى "الفراقشية".

وأضافت المصادر ذاتها أن التحريات تكللت بإيقاف خمسة أشخاص يشتبه في وقوفهم وراء تنفيذ العملية ، واسترجاع أزيد من 40 رأسا من الغنم.

وجرى وضع الموقوفين رهن تدبير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل ضبط ملابسات الفعل الجرمي.

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