24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:25
|07:54
|13:17
|16:05
|18:30
|19:47
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الجزائر .. إقالة قائد المديرية المركزية لأمن الجيش
- إدانة إطار في "الخارجية الإيرانية" بتهمة التجسس
- خلاف حول أرض زراعية يسلب روح فلاح بالحوز
- "دكاترة الوظيفة" يرفضون المهام البسيطة ويطالبون بمناصب جامعيّة
- القضاء الإداري يحكم لحقوقيين ضد باشوية وزان
القصة الكاملة لمحاكمة الصحافي بوعشرين وإدانته بالاتجار بالبشر (5.00)
مخاريق: القرارات الحكومية "تجاريّة" وتسير عكس مصالح المغاربة (5.00)
مبروكي يبسط الأسباب النفسية لرفض التلاميذ "التوقيت الصيفي" (4.20)
- العثماني يبرر تنازلات حزب العدالة والتنمية بـ"ضرورة تجنب الدّمار" - (136)
- مبروكي يبسط الأسباب النفسية لرفض التلاميذ "التوقيت الصيفي" - (78)
- "دكاترة الوظيفة" يرفضون المهام البسيطة ويطالبون بمناصب جامعيّة - (64)
- القصة الكاملة لمحاكمة الصحافي بوعشرين وإدانته بالاتجار بالبشر - (62)
- نقابات التعليم تكذّب أمزازي: لم نؤيّد التغييرات في التوقيت المدرسي - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الوقوع في بئر ينهي حياة امرأة ضواحي برشيد
توفيت امرأة في عقدها الثاني نتيجة سقوطها في بئر بجماعة سيدي عبد الخالق، وسط قيادة الهدامي ضواحي برشيد، في حين نجا شخصان آخران كانا برفقتها من موت محقّق، في ظروف شكّلت موضوع بحث من قبل المركز الترابي لدرك أولاد عبّو سرية برشيد.
وأفادت مصادر مقرّبة من الضحية أن "و، م" المزدادة سنة 1998، وهي متزوجة وأم لطفلة، كانت رفقة شخص عشريني وامرأة، تجمع بينهم قرابة عائلية، يحاولون إصلاح أنبوب مضخة لجلب الماء على مشارف بئر ببهو المنزل، إلا أنهم سقطوا في البئر جميعا، ليتمكّن اثنان من النجاة بمساعدة أهل الدوار.
وانتقلت عناصر من درك أولاد عبّو وممثل عن السلطات المحلية وأفراد من الوقاية المدنية التابعة لثكنة برشيد إلى مكان الواقعة، حيث عاينوا الحادث قبل انتشال جثة الهالكة، وتوجيهها عبر سيارة إسعاف تابعة لجماعة سيدي عبد الخالق صوب قسم التشريح بسطات لفائدة البحث القضائي تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.