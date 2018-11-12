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الرئيسية | حوادث | الوقوع في بئر ينهي حياة امرأة ضواحي برشيد

الوقوع في بئر ينهي حياة امرأة ضواحي برشيد

الوقوع في بئر ينهي حياة امرأة ضواحي برشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 12 نونبر 2018 - 03:05

توفيت امرأة في عقدها الثاني نتيجة سقوطها في بئر بجماعة سيدي عبد الخالق، وسط قيادة الهدامي ضواحي برشيد، في حين نجا شخصان آخران كانا برفقتها من موت محقّق، في ظروف شكّلت موضوع بحث من قبل المركز الترابي لدرك أولاد عبّو سرية برشيد.

وأفادت مصادر مقرّبة من الضحية أن "و، م" المزدادة سنة 1998، وهي متزوجة وأم لطفلة، كانت رفقة شخص عشريني وامرأة، تجمع بينهم قرابة عائلية، يحاولون إصلاح أنبوب مضخة لجلب الماء على مشارف بئر ببهو المنزل، إلا أنهم سقطوا في البئر جميعا، ليتمكّن اثنان من النجاة بمساعدة أهل الدوار.

وانتقلت عناصر من درك أولاد عبّو وممثل عن السلطات المحلية وأفراد من الوقاية المدنية التابعة لثكنة برشيد إلى مكان الواقعة، حيث عاينوا الحادث قبل انتشال جثة الهالكة، وتوجيهها عبر سيارة إسعاف تابعة لجماعة سيدي عبد الخالق صوب قسم التشريح بسطات لفائدة البحث القضائي تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

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