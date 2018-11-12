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كُتّاب وآراء
مادة سامة تنهي حياة موظف جماعي في الجديدة
وضع موظف جماعي بدوار أولاد زيد، نواحي مدينة الجديدة، حدّا لحياته بتناوله مادّة سامّة، بمسقط رأسه، لأسباب مجهولة فتحت بشأنها عناصر الدرك الملكي بحثا قضائيا تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.
وحسب مصادر هسبريس، فإن الهالك "إ، س"، وهو متزوج وله أبناء، كان يشتغل قيد حياته بالجماعة الترابية أولاد زيد إقليم الجديدة، وقد انتحر في ظروف ما تزال غامضة.
وحلّت بمنزل الهالك عناصر الدرك الملكي وممثل عن السلطة المحلية، الذين قاموا بمعاينة جثته ونقلها عبر سيارة إسعاف نحو قسم الأموات بالمركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة قصد التشريح الطبي لاستثماره في البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.