جثة معلقة بحبل تستنفر الأمنيين في مدينة أكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

وضع شخص في عقده الخامس، ينحدر من منطقة "اسميمو" ضواحي إقليم الصويرة، حدا لحياته بمنزل أسرته الكائن بحي "أنزا"، شمال مدينة أكادير، حيث عُثر عليه مشنوقا بواسطة حبل.

وإثر إشعارها، انتقلت المصالح الأمنية والسلطات المحلية إلى مكان الحادث، حيث قامت بمعاينة جثة المفارق للحياة، وهو أبّ لولد.

وقد نقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، من أجل إخضاعها للتشريح؛ في الوقت الذي باشرت فيه المصالح الأمنية المختصة تحقيقاتها لكشف الدوافع الحقيقية وراء الحادث وملابساته، بتعليمات من النيابة العامة المختصة.