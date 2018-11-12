حادث سير يسلب حياة رجل في "قصبة توريرت"

هسبريس من الرباط

لقي رجل، يبلغ من العمر حوالي 50 سنة، ممصرعه بعدما صدمته سيارة لنقل البضائع أمام قصبة توريرت بمركز مدينة ورزازات.

الضحية تعرض لصدم عنيف من السيارة التي كانت تسير بسرعة مفرطة، حيث جرى نقله بواسطة سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية إلى المركز الاستشفائي سيدي حساين بورزازات، في حالة حرجة، وتوفي فور دخوله المستعجلات.

وتدخلت مصالح الأمن الوطني، التي احتفظت بسائق السيارة التي صدمت الضحية من أجل تعميق معه البحث، حول أسباب وراء هذه الحادثة المميتة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.