24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2507:5413:1716:0518:3019:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. زراعة النخيل .. مخرج للفلاح نحو تحسين وضعه المعيشي بزاكورة (5.00)

  2. البحث العلمي في المغرب .. أزمة تتوارثها الحكومات منذ الاستقلال (5.00)

  3. الذكاء الاصطناعي يساهم في مجال الأبحاث الدوائية (5.00)

  4. مخاريق: القرارات الحكومية "تجاريّة" وتسير عكس مصالح المغاربة (5.00)

  5. محاكمة بوعشرين: البلطجي والخشقجي.. (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الدركيون يحققون في مقتل قاصر بضيعة فلاحية

الدركيون يحققون في مقتل قاصر بضيعة فلاحية

الدركيون يحققون في مقتل قاصر بضيعة فلاحية
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 12 نونبر 2018 - 09:10

عثرت عناصر الدرك الملكي، التابعة للمركز الترابي لأولاد حسون بإقليم مراكش، على جثة قاصر قتل داخل ضيعة فلاحية بـ"دوار تصاعت".

وتم اكتشاف الجريمة حين كانت عناصر الدرك الملكي تقوم بدورية روتينية، فأخبرها حارس الضيعة بوجود جثة يافع، يبلغ من العمر حوالي 16 سنة، توفي إثر اعتداء عنيف.

ولم تعثر عناصر الدرك على الشاب الذي كان يرافق الهالك بشكل مستمر إلى منزل أسرته، وقد باشرت تحرياتها للوصول إلى مكان اختبائه.

ونقلت عناصر الدرك جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمدينة مراكش، بأمر من النيابة العامة، بنية التشريح الذي تستلزمه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.