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كُتّاب وآراء
الدركيون يحققون في مقتل قاصر بضيعة فلاحية
عثرت عناصر الدرك الملكي، التابعة للمركز الترابي لأولاد حسون بإقليم مراكش، على جثة قاصر قتل داخل ضيعة فلاحية بـ"دوار تصاعت".
وتم اكتشاف الجريمة حين كانت عناصر الدرك الملكي تقوم بدورية روتينية، فأخبرها حارس الضيعة بوجود جثة يافع، يبلغ من العمر حوالي 16 سنة، توفي إثر اعتداء عنيف.
ولم تعثر عناصر الدرك على الشاب الذي كان يرافق الهالك بشكل مستمر إلى منزل أسرته، وقد باشرت تحرياتها للوصول إلى مكان اختبائه.
ونقلت عناصر الدرك جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمدينة مراكش، بأمر من النيابة العامة، بنية التشريح الذي تستلزمه القضية.