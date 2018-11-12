مقاول ينفي "تعنيف طبيب" في مستشفى أكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

نفى هشام الصغير، مدير مقاولة للبناء، الاتهامات الموجهة إليه بخصوص الاعتداء اللفظي والجسدي على رئيس مصلحة النساء والتوليد بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، موضحا، في شكاية وجهها إلى وكيل الملك بابتدائية أكادير، أن "الطبيب وممرضين قاموا بالتهجم علينا داخل مصلحة أمراض النساء والتوليد أثناء مباشرة أعمال تأهيل المصلحة، حيث قام الطبيب بكسر قفل باب، مخبرا بوجود اختلالات في جودة الأشغال".

مدير المقاولة قال في شكايته، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن "الطبيب اتهمنا بالسرقة، ووجه إلينا وابلا من الألفاظ غير الأخلاقية أمام مرأى ومسمع عدّة شهود. كما عمدوا إلى قطع التيار الكهربائي عن الورش". وأوضح أن "الأشغال بمصلحة أمراض النساء والتوليد نباشرها بموجب صفقة عمومية، أعلنت عنها جمعية أصدقاء المستشفى، حيث تحتوي بنود دفتر التحملات على الجهات الموكول إليها مراقبة الأشغال".

واعتبر هشام الصغير، في تصريح لهسبريس، أن "مدير المستشفى والمندوب الإقليمي للصحة لم يتعاملا بالحياد المفروض مع هذه الواقعة، بعد الدفع بفبركة انهيار الطبيب وإصابته بأزمة صحية، قادته إلى قسم العناية المركزة، في الوقت الذي تعرضنا لمحاولة عرقلة الأشغال، ونِلنا منه كافة الألفاظ الدنيئة".

من جانب آخر، سبق للمكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بجهة سوس ماسة أن عبّر عن استنكاره الشديد "للاعتداء اللفظي الشنيع، الذي تعرَّضَ له الدكتور عبد الله الفاروقي، رئيس مصلحة النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، يوم الاثنين 5 نونبر، حين كان يُشَاركُ في لجنةٍ، بطلبٍ من مندوبية الصحة بأكادير إداوتنان، للوقوف على سير أعمال بعض الإصلاحات بمصلحة أمراض النساء والتوليد".

"حاول الدكتور الفاروقي إعطاء مجموعة من الملاحظات تهمّ بعضَ التجهيزات التي لم تكن تحترمُ معايير الجودة المتعارف عليها، إلاَّ أن المقاولَ المكلَّف لم يسْتَسِغ هذه الملاحظات، فانْهَالَ عليه بوابِلٍ من السَبِّ والشّتْمِ، أمام مرأى ومسمع من عدَدٍ من الحاضرين، من بينهم مُمَثِّل المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بأكادير إداوتنان، ومجموعةٍ من الأطر العاملة بالمستشفى، الشيءُ الذي أدّى إلى إصابة الدكتور الفاروقي عبد الله بنوبةٍ قلبيةٍ حادّةٍ، تمَّ على إثْرِهَا نَقْلُهُ، على وجهِ السرعة، إلى قسم المستعجلات حيثُ قرّرَ الأطباء الأخصائيون في أمراضِ القلب والشرّايين وَضْعَهُ تحت العناية المركَّزَة بمصلحة القلب والشرايين"، يضيف بيان النقابة.