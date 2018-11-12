كمين ينهي نشاط تاجر مخدرات في تامصلوحت

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي تامصلوحت تاجر مخدرات، من ذوي السوابق العدلية، بدوار أولاد يحيى على مستوى طريق أمزميز، بعدما توصلت بإخبارية بخصوص عودته لمباشرة نشاطه في بيع المخدرات.

المعني بالأمر في عقده الرابع، خرج حديثا من السجن إثر ارتكابه جريمة قتل، وعناصر الدرك تمكنت من ضبطه متلبسا بتسلم كمية مهمة من الخمور والمخدرات كان ينوي الاتجار فيها.

عناصر الدرك الملكي وضعت التاجر الموقوف، بأمر من النيابة العامة، رهن الحراسة النظرية للتحقيق معه ومحاولة الوصول إلى مزوده بالبضاعة المحظورة.