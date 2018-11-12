24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2507:5413:1716:0518:3019:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. زراعة النخيل .. مخرج للفلاح نحو تحسين وضعه المعيشي بزاكورة (5.00)

  2. البحث العلمي في المغرب .. أزمة تتوارثها الحكومات منذ الاستقلال (5.00)

  3. الذكاء الاصطناعي يساهم في مجال الأبحاث الدوائية (5.00)

  4. مخاريق: القرارات الحكومية "تجاريّة" وتسير عكس مصالح المغاربة (5.00)

  5. محاكمة بوعشرين: البلطجي والخشقجي.. (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | كمين ينهي نشاط تاجر مخدرات في تامصلوحت

كمين ينهي نشاط تاجر مخدرات في تامصلوحت

كمين ينهي نشاط تاجر مخدرات في تامصلوحت
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 12 نونبر 2018 - 11:15

أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي تامصلوحت تاجر مخدرات، من ذوي السوابق العدلية، بدوار أولاد يحيى على مستوى طريق أمزميز، بعدما توصلت بإخبارية بخصوص عودته لمباشرة نشاطه في بيع المخدرات.

المعني بالأمر في عقده الرابع، خرج حديثا من السجن إثر ارتكابه جريمة قتل، وعناصر الدرك تمكنت من ضبطه متلبسا بتسلم كمية مهمة من الخمور والمخدرات كان ينوي الاتجار فيها.

عناصر الدرك الملكي وضعت التاجر الموقوف، بأمر من النيابة العامة، رهن الحراسة النظرية للتحقيق معه ومحاولة الوصول إلى مزوده بالبضاعة المحظورة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.