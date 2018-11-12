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الرئيسية | حوادث | رصاص الشرطة يطيح بسارق هواتف في المحمدية

رصاص الشرطة يطيح بسارق هواتف في المحمدية

رصاص الشرطة يطيح بسارق هواتف في المحمدية
هسبريس من الرباط
الاثنين 12 نونبر 2018 - 09:43

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني اضطرار مقدم شرطة، يعمل بالفرقة المتنقلة لشرطة النجدة بمدينة المحمدية، لإطلاق رصاصة تحذيرية من مسدسه الوظيفي، اليوم الاثنين، في تدخل أمني لتوقيف شخص، من ذوي السوابق القضائية في السرقة، أبدى مقاومة عنيفة وعرض حياة عناصر الشرطة لخطر جدي بواسطة السلاح الأبيض.

بلاغ للمديرية، توصلت به هسبريس، قال إن "دورية شرطة النجدة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه بعدما عرض شخصين لسرقة هاتفهما المحمول تحت التهديد، غير أنه رفض الامتثال وهدد عناصر الأمن، ما اضطر موظف شرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، مما مكن من تحييد الخطر، وحجز السلاح الأبيض، واسترجاع الهواتف المحمولة المتحصلة من عملية السرقة".

المصدر نفسه أكد "وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Abdelghani الاثنين 12 نونبر 2018 - 09:58
إذا هذا المجرم عرض حياة رجال اﻷمن للخطر ، فماذا سيفعل في مواطن مسالم !!؟ ياخاسرة ضاعت رصاصة في الهواء في حين كان توجيهها لرأس هذا المجرم ...
لا رحمة و لا شفقة و لا إنسانية و لا حقوق عالمية مع هؤلاء الحثالات
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