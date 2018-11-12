رصاص الشرطة يطيح بسارق هواتف في المحمدية

هسبريس من الرباط

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني اضطرار مقدم شرطة، يعمل بالفرقة المتنقلة لشرطة النجدة بمدينة المحمدية، لإطلاق رصاصة تحذيرية من مسدسه الوظيفي، اليوم الاثنين، في تدخل أمني لتوقيف شخص، من ذوي السوابق القضائية في السرقة، أبدى مقاومة عنيفة وعرض حياة عناصر الشرطة لخطر جدي بواسطة السلاح الأبيض.

بلاغ للمديرية، توصلت به هسبريس، قال إن "دورية شرطة النجدة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه بعدما عرض شخصين لسرقة هاتفهما المحمول تحت التهديد، غير أنه رفض الامتثال وهدد عناصر الأمن، ما اضطر موظف شرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، مما مكن من تحييد الخطر، وحجز السلاح الأبيض، واسترجاع الهواتف المحمولة المتحصلة من عملية السرقة".

المصدر نفسه أكد "وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية".