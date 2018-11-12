الأمن الوطني يوقف مهاجم وكالة لتحويل الأموال

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الداخلة من توقيف شخص، يبلغ من العمر 20 سنة، يشتبه تورطه ضمن محاولة سرقة وكالة لتحويل الأموال عن طريق التهديد باستخدام العنف.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين، قال إن "المشتبه فيه كان قد حاول سرقة وكالة لتحويل الأموال في شهر غشت المنصرم، مستعملا وشاحا لحجب ملامحه، ومستخدما عبارات تهديدية في وجه المستخدمة بالوكالة، وذلك قبل أن يلوذ بالفرار بعد انطلاق نظام الإنذار".

وأضاف المصدر أن إجراءات البحث المتواصلة في هذه القضية مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه، وكذا حجز الوشاح والملابس التي كان يرتديها خلال محاولته ارتكاب هذه الجريمة، كما تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.