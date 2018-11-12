24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:25
|07:54
|13:17
|16:05
|18:30
|19:47
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الجزائر .. إقالة قائد المديرية المركزية لأمن الجيش
- إدانة إطار في "الخارجية الإيرانية" بتهمة التجسس
- خلاف حول أرض زراعية يسلب روح فلاح بالحوز
- مشجعو "الوينرز": التهاون واضح بنادي الوداد
- "دكاترة الوظيفة" يرفضون المهام البسيطة ويطالبون بمناصب جامعيّة
زراعة النخيل .. مخرج للفلاح نحو تحسين وضعه المعيشي بزاكورة (5.00)
البحث العلمي في المغرب .. أزمة تتوارثها الحكومات منذ الاستقلال (5.00)
- العثماني يطالب أغنياء المملكة بالمساهمة في إخراج الفقراء من التهميش - (113)
- "دكاترة الوظيفة" يرفضون المهام البسيطة ويطالبون بمناصب جامعيّة - (70)
- نقابات التعليم تكذّب أمزازي: لم نؤيّد التغييرات في التوقيت المدرسي - (64)
- غاضبون بشوارع العاصمة .. رفض "الساعة الإضافية" ومطالبة بالكرامة - (52)
- تطبيق التوقيت المدرسي الجديد يطلق مسيرة احتجاج تلمذيّة بمدينة سلا - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الأمن الوطني يوقف مهاجم وكالة لتحويل الأموال
تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الداخلة من توقيف شخص، يبلغ من العمر 20 سنة، يشتبه تورطه ضمن محاولة سرقة وكالة لتحويل الأموال عن طريق التهديد باستخدام العنف.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين، قال إن "المشتبه فيه كان قد حاول سرقة وكالة لتحويل الأموال في شهر غشت المنصرم، مستعملا وشاحا لحجب ملامحه، ومستخدما عبارات تهديدية في وجه المستخدمة بالوكالة، وذلك قبل أن يلوذ بالفرار بعد انطلاق نظام الإنذار".
وأضاف المصدر أن إجراءات البحث المتواصلة في هذه القضية مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه، وكذا حجز الوشاح والملابس التي كان يرتديها خلال محاولته ارتكاب هذه الجريمة، كما تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.