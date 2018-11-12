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كُتّاب وآراء
التلبس يفضح علاقة غير شرعية لرجل بزوجة ابنه
أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تامنصورت بإقليم مراكش، الاثنين، شخصا في عقده الرابع من أجل الفساد مع زوجة ابنه.
وقالت مصادر هسبريس إن الشخص الموقوف يقطن بمراكش ولديه شقة أخرى بمدينة تامنصورت، يستغلها في الاختلاء بزوجة ابنه ذات 19 سنة.
وأوردت المصادر نفسها أن الموقوف وزوجة ابنه خضعا لتحقيق أولي، مضيفة أن زوجة الابن صرحت بأنها لا تدرك ولا تشعر بما تقبل عليه لحظة سقوطها مع والد زوجها في علاقة جنسية.
يذكر أن عناصر الدرك الملكي وضعت الشخصين المذكورين، بأمر من النيابة العامة، رهن تدابير الحراسة النظرية، لتعميق البحث معهما، في انتظار عرضهما على العدالة.