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الرئيسية | حوادث | الأمن يوقف 8 متورطين في اعتداءات بالبيضاء

الأمن يوقف 8 متورطين في اعتداءات بالبيضاء

الأمن يوقف 8 متورطين في اعتداءات بالبيضاء
هسبريس من الرباط
الاثنين 12 نونبر 2018 - 22:19

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، من توقيف ثمانية أشخاص، ستة منهم قاصرون تراوح أعمارهم ما بين 14 و17 سنة، يشتبه في تورطهم في قضية يتعلق موضوعها بالضرب والجرح بالسلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه "جرى توقيف المشتبه فيهم بعد مواجهات بين مجموعتين من مشجعي فرقتين محليتين لكرة القدم تطورت إلى تبادل للضرب و الجرح بالسلاح الأبيض على مستوى حي أناسي بمدينة الدار البيضاء، حيث تدخلت مصالح الأمن الوطني مدينة الدار البيضاء وعملت على ضبط المعنيين بالأمر في حالة تلبس."

وأضاف المصدر نفسه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما سيتم تقديم القاصرين في حالة سراح، ولا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة للكشف عن ملابسات هذه النازلة وتوقيف كافة المساهمين والمشاركين المحتمل تورطهم في هذه القضية.

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