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الرئيسية | حوادث | قاصرون مغاربة يتورطون في اغتصاب شابة داخل مصعد بإسبانيا

قاصرون مغاربة يتورطون في اغتصاب شابة داخل مصعد بإسبانيا

قاصرون مغاربة يتورطون في اغتصاب شابة داخل مصعد بإسبانيا
متابعة من خالد ملوك
الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:20

أثارت واقعة اعتداء جنسي جماعي استياء وانتقادات واسعة بإقليم كتالونيا الإسباني، بعدما اغتصب مهاجرون مغاربة شابة إسبانية داخل مصعد ببلدية "سانتا كولوما دي غرامينيت" ووجهوا طعنات سكين إلى صدر خطيبها، الذي نقل على الفور إلى مستشفى بالمنطقة بغرض تلقي العناية الطبية اللازمة.

وأفادت صحيفة "إلباييس" الإسبانية بأن عناصر الشرطة المحلية، المعروفة بتسمية "لوص موصوص ديسكوادرا"، نجحوا في اعتقال 15 مهاجرا يحملون الجنسية المغربية، ضمنهم قاصرون، طوقوا الضحية وشرعوا في لمس أعضاء حساسة من جسدها بالقوة، قبل أن تتصل بعشيقها طلبا للمساعدة.

وأود المنبر الإعلامي أن الجناة عرضوا المشتكية لاستفزازات ومضايقات كلامية طوال رحلة سفر على متن مترو الأنفاق، مشيرا إلى أن المهاجرين اعتدوا على الفتاة جنسيا جماعيا أثناء صعودها في المصعد المؤدي إلى الباب الخارجي لمحطة الوصول، في حدود الساعة السادسة صباحا.

وأطلقت عناصر الأمن سراح ثلاث متهمين تبين من خلال العودة إلى الصور المتلقطة بفضل كاميرات المراقبة أنهم لم يكونوا حاضرين أثناء الواقعة؛ فيما يوجد باقي الجناة تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من المدعي العام الإسباني، في أفق ترتيب المسؤوليات على ضوء نتائج البحث الجاري في الملف.

وأصيب خطيب المعتدى عليها بجروح بليغة نتيجة تلقيه طعنات سكين لحظة دخوله في شجاره مع الموقوفين داخل المحطة، قبل أن تتدخل عناصر الأمن بناء على إشعار من أحد المارة واعتقال بعض المتورطين بالمكان ذاته، قبل أن يلقي القبض على الآخرين داخل مقر إقامتهم ببلدية سانتا كولوما.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أغلب الأفراد المعتقلين كانوا يتلقون الرعاية داخل أحد مراكز إيواء الأطفال الأجانب القاصرين غير المصحوبين، المعروفين اختصارا بتسمية "MENAS"، موضحة في الآن ذاته أن الحالة الصحية لخطيب الشابة المشتكية مستقرة، وأنه من المنتظر أن يغادر المستشفى في أقرب الآجال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - assifnwourgh الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:27
ما حدها تقاقي وهي تزيد فالبيض..
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64
2 - مغربي الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:29
طبعا فالمجتمع المغربي يبرر الاغتصاب بسبب ملابس المراة و يعطي اعذار عندما يذهب الى اسبانيا يظن الشيء نفسه عندها يقع و تذهب حياته كلها في السجن بعدها الطاءرة
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70
3 - إلياس الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:33
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.بحال هد البراهش كيشوه صورة المغاربة المهاجرين.رغم ان كاينين مغاربة محترمين داخلين سوق راسهم يضلو خدامين علي وليداتهم و معاونين حتى واليدهم في المغرب .حوتة واحدة كتخنز الشواري
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53
4 - يونس مدريدي الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:34
حشمو بينا هاد المخلوقات الغريبة في بلاد المهجر،حشومة هادشي.،لا اخلاق ولا تربية ولا هندام ولا تسريحة الشعر في المستوى..مصيبة وكبيرة..كا يتمشاو على شكل فريق مكون على الأقل من عشرة أشخاص .يعكسون صورة سيءةً جدا على المهاجرين المغاربة.،المسؤول الوحيد هم المسؤولون المغاربة الذين لا تتوفر فيهم أدنى مشاعر العطف ،كان عليهم ايوا هولاء القاصرين وتكوينهم خير تكوين وتأهيلهم من اجل غد أفضل لهم ولدويهم ولبلدهم.
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37
5 - سعيد الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:36
و في الأيام القادمة لا يجب نعت الاسبان بالعنصرية و رفض الآخر و كره المغاربة و العرب عامتا و حتى بعض الأفعال الانتقامية قد تحدث
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45
6 - rachid france الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:37
وا شكوة لله وقهرتونا واااا حشمتونا وااااااا شوهتنا ونحشموا نقولوا مغاربة ولا مسلمين اش هاد الكبت لواحد أعيش فكهف حسن ليه pffffff
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42
7 - abdou الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:38
مع الأسف، هذه مجرد صورة مصغرة لدرجة الانحطاط و الهمجية التي نتعايش معها في المغرب و لا أحد يكثرت لوضعيتنا و لمعاناتنا مع هذا النمودج البشري الحيواني... شوهتونا!!!
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40
8 - adil الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:40
قالو ليك نهاجرو الغربة ههوما كيمشيو أو كيديرو حالة فبلدات الناس. مالقاو مايرونو فالمغرب مشاو يرونوها لهيه حشوما بزااااف و الله. دبا أش غادي إقولو علينا ناس ديال السبانيا ؟؟؟ .حنا كنعرفو الإنسان إلى بغا يمشي خاصو يمشي على قبل مستقبالو ماشي يمشي باش...
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32
9 - محمد الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:42
كنت كنفكر نستقر فإسبانيا أولا فرنسا الساعة لقيت أنه حتا هوما عمروهم هاد الأشكال اللي ما كتخاف لا ربي لا عبده، مؤخرا كندور ف برشلونا حتا كنسمع تخصار الهدرة بالدارجة كندور كنلقا شي براهش. فالصراحة الله يحسن عوان دوك الناس مع هاد الأشكال تولي تبغي تمشي للقطب الشمالي باش تعيش هاني
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29
10 - Wishes الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:43
يعني المشكلة ماشي غير فالمغرب. المشكلة حتى فبنادم. مكاين غير ولد وطلق. وخصنا البلاد تكون مزدهرة ومحضرة
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18
11 - حديدان الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:43
سعداتنا، سمعتنا في تحسن مستمر، عقلية التشرميل تم تصديرها الى الدول المتأخرة في هذا الميدان
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10
12 - تستستيرون الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:45
ارتفاع نسبة التستستيرون عند القاصرين و قلة الأداب من العوامل الأساسية وراء مثل هده الأفعال المشينة
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7
13 - سحر الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:46
شوهو بنا فين ما مشينا .. المغاربة ديما تيفكروا بنصهم التحتاني .. داب يشوفو الحكم ديال هنايا سحابهم الدنيا فدانية .. هنا الليحثل كايودي بالذات ااى كانت فشي موضوع كيتعلق بالمراة
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9
14 - طالف الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:46
لا حول ولا قوة الا بالله مثل هكذا تصرف يعرض افراد الجالية الى الانتقام و ممتلكاتهم الى التخريب و صورة الوطن الام الى التشويه.
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9
15 - مهاجرة الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:46
انا شخصيا اشتغلت مع هؤلاء القاصرين المغاربة ، خليط من العنف،قلة الحياء، عدم الاحترام للأشخاص، للقوانين، للمرأة، لكبيري السن، السرقة، المخدرات..........عربدة في الشوارع في الميترو،في الباصات ، في الاسواق، لاتربية لا اخلاق، الفاظ وكلام نابي كل الوقت،أفكار عدوانية اتجاه الغير، تحرشات جنسية في ما بينهم ، للناس في الشارع حثى نحن لم نسلم منهم ومن قلة ادبهم، يجب اعادتهم للمغرب لعاءلاتهم لأنه حقيقة صرنا نخجل من تصرفاتهم وايضا ندفع ثمن تصرفاتهم الا اخلاقية .
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20
16 - كريم التطاوني دار اسنوس الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:47
ان لم تستحي فاصنع ماشئت هده التصرفات الاجرامية الطائشة من لذن بعض المجرمين المغاربة تسيء الى سمعة المغرب والمغاربة وتظل نظرة الاحتقار تطارد كل مغربي يحل باسبانيا اواي دولة اوروبية سئمنا مثل هذه الجرائم في وطننا المغرب فمابالك خارج المغرب
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13
17 - Amir الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:52
منين كاتسمع المغاربة الراشدين وتقرا التعليقات التي تحتقر المراة وتتهمها بالسبب في ان تغتصب, فماذا تنتظر من اولادهم.
نهار تفهمو انه مكاينش حتى شي مبرر للاغتصاب, هذاك النهار يمكن توليو من فصيلة البشر
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2
18 - ibiza spain الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:54
les pauvres ils ne connaissent pas les prisons espagoles, maintenant ils vont subir le meme sort.
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0
19 - ouchn الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:59
Ils auront ce qu'ils meritent. Ils ne sont pas au Maroc Dieu merci. Ils auront des punitions tellement severes ils vont regrettez leur naissance
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20 - sifao الاثنين 12 نونبر 2018 - 18:00
يقول المتنبي :
اذا اكرمت الكريم كسبته .....واذا اكرمت اللئيم تمرد
هؤلاء لا يستحقون التكريم والعناية فهم متعودون على التشرد والاهمال واحسن ما يمكن ان يصدر في حقهم الترحيل والعودة الى من حيث قدموا ، لكي يتجرعوا لحظة بلحظة مرارة همجيتهم ، ولم ينسوا ابدا فعلتهم الدنيئة
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3
21 - الجهل والتخلف الاثنين 12 نونبر 2018 - 18:02
لمغاربا فينما مشاو إديو معاهم جهلهم وتخلفهم وعدم تربيتهم إنهم همج شوهوا بينا فين ما مشاو يستحقون الطرد الفورى من بلدان أطعمتهم من جوع وآمنتهم من خوف بلدان التقدم والرقى والحرية فلا يستحقونها ...
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0
22 - المهاجر الاثنين 12 نونبر 2018 - 18:06
والله تم والله ان لم يتخذ المغرب إجراءات للحد من التناسل بطريقة عشوائية لن تتوقف متل هاته الأحداث. ..الفقر والجهل هم أسباب كل الكوارث ....وللأسف كوارتنا نحملها إلى البلدان المتقدمة
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0
23 - katastro الاثنين 12 نونبر 2018 - 18:06
مصيبة كل يوم تشير اصابيع الى المغاربة هنا ما على اسبانيا ان تقوم بواجبها قانونيا العدالة تم السجن واخيرا إرسالهم الى بلدهم هؤلاء المراهقين غير مربيين الوالدين ديالهم يتحملون المسؤولية. ماكاين غير ولد فالبراكة اخرجهم لزنقة شوهة والصدمة يالطف الله . تانشوف هد النوع فالغرب تانحاول نبعد منهم مغوبشين أنيضين الحايحة باليل والنهار والسرقة والتحرش الخ
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24 - marocain الاثنين 12 نونبر 2018 - 18:08
و في الأيام القادمة لا يجب نعت الاسبان بالعنصرية و رفض الآخر و كره المغاربة و العرب عامتا و حتى بعض الأفعال الانتقامية قد تحدث ...مع الأسف، هذه مجرد صورة مصغرة لدرجة الانحطاط و الهمجية التي نتعايش معها في المغرب
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25 - ولد حميدو الاثنين 12 نونبر 2018 - 18:09
هدا الجيل وجد الانفتاح عكس الجيل السابق الدي لم يكن يقدر على تحدي الدولة و عندما دهب من سبقونا للخارج كانوا محترمين رغم أن أغلبيتهم اميين اما هدا الجيل فحتى و ان دهب لأحسن دولة في العالم فلن ننتظر منه شيئا
بالنسبة الي التركيبة هي نفسها و لكن القرقوبي و المخدرات هي السبب و لهدا فأحسن ردع هو المؤبد للمتاجرين فيه و سترون التغيير فنحن لا نعطي قيمة لبلدنا و لم نستغلها سياحيا و استثماراتيا و كما قال الي اجنبي صادفته بمرزوكة بحيث صرح الي بأن المغرب لم يستفد من موقعه ربما هناك سوء التسيير و رجوعا للموضوع فلولا فرنسا و اسبانيا اللتان تتعاطفان معنا ببعض الاستثمارات فإن الدول الأخرى لن تغامر في الوقت الراهن
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26 - الواقعي الاثنين 12 نونبر 2018 - 18:11
أعتقد ان اسبانيا ان لم تعدهم الى المغرب فانها تستحق ما يحدث.يجب طردهم من اوربا ككل و تسجيل بصامتهم كاشخاص خطيرين . يجب دفن حقوق الانسان فيما يتعلق بهذه المسألة .صيفتوهم للمغرب يعيشو الضسارة على خاطرهم
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