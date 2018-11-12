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الرئيسية | حوادث | عضة قطة تتسبب في وفاة سائح بريطاني بالمغرب

عضة قطة تتسبب في وفاة سائح بريطاني بالمغرب

عضة قطة تتسبب في وفاة سائح بريطاني بالمغرب
هسبريس من الرباط
الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:05

قال مسؤولو الصحة في المملكة المتحدة، اليوم الإثنين، إن مواطناً بريطانياً توفي بعد إصابته في المغرب بداء الكلب جراء عضة قطة.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية، نقلاً عن وزارة الصحة، أن "السائح البريطاني كان يتواجد في المملكة المغربية، وتبين أن أسباب وفاته لها علاقة بعضة قطة مصابة بالسعار".

ونبهت السلطات الصحية في بريطانيا، في بيان صدر عنها، جميع المسافرين إلى المغرب ودول أخرى إلى "ضرورة توخي الحذر عند الاقتراب من الحيوانات الأليفة؛ مخافة إصاباتها بالسعار وأمراض معدية أخرى".

وقالت مديرة قسم التحصين في الدائرة الدكتورة ماري رامسي: "إننا ندعو جميع المسافرين البريطانيين إلى ضرورة توخي الحذر، خاصة في الدول التي يتفشى فيها مرض السعار؛ لما يشكله من خطورة على حياتهم".

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن داء الكلب هو "مرض حيواني المنشأ (ينتقل من الحيوانات إلى البشر) يسبّبه فيروس". ويؤثر هذا المرض عل الحيوانات الأليفة والبرّية، وينتقل من الحيوان إلى الإنسان من خلال التعرّض عن كثب للمواد المصابة، وعادة من اللعاب، عن طريق العضّ أو الخدش.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - مجرد رأي الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:14
تعرضت لعضة كلب خفيفة و اول مرة كاتوقع ليا، مشيت للمصلحة دقيت 3 الابر على فترات متفرقة و بالمجان و هي فالاصل دايرة 450 درهم للواحدة
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41
2 - زيد ساعة الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:16
الكل في المغرب أصبح مريض بداء السعار ولربما السبب هذه الحكومة المشؤومة
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49
3 - assifnwourgh الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:18
ما قدو فيل زادو فيلة.. السياحة غير مطفراه..
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15
4 - ber nour الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:18
ينتقل فيروس داء الكلب إلى الدماغ عبر الأعصاب المحيطية، وغالباً ما تستغرق فترة حضانة المرض عدة أشهر حسب مسافة وصول الفيروس للجهاز العصبي المركزي.[2]  تبدأ الأعراض بالظهور بمجرد وصول الفيروس للجهاز العصبي المركزي ولا يمكن معالجة العدوى  ويؤدي غالباً إلى الوفاة خلال بضعة أيام. والله المستعان
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27
5 - class الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:19
الاجانب مساكن مافلتو من عدوى السعر حنا سعرات علينا لحكومة وصحاب الجاه وهما جاهم من حيوان تهوا مرضوه كان يهدر ينعل بو زمان لي جبو لهاد بلاد
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6
6 - الكلفة الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:22
القطة المغربية ولات تتقتل سبحان الله الكائنات في المملكة الشريفة ولى مسموم بسبب اللحايا الله ياخذ فيهم الحق
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-15
7 - 3mir الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:24
غريب هاذا الامر...القطط عامة تتميز بالنظافة ....اللهم اذا كان قطا مريظا عضه من قبل كلب مسعور او خفاش...والله اعلم
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9
8 - حسين عمري الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:33
السياحة كان خاصها غير هاد الخبر..الخوف غادي يقبط السياح..زعما هوما مشاشهم صحاح. وزلرة السياخة عندنا ما علقااش.
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1
9 - من المفرب الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:41
هذه قطة قتلتو لوكان عظو بنادم منعرف اش يوقع
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-3
10 - شوهة هاذي الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:48
ماشي غي الحيوانات اللي ما خاصش االواحد يقرّب ليها فهاذ البلاد راه حتى البشر ... و ما كنبالغش ملّي كتشوف مازال عندنا أمراض انقرضت في دول لا تملك نصف ثرواتنا (السل على سبيل المثال) ... اللي سعدو مكـ (ـ ـ ـ) ز ما عندو زهر حتى فخلا دار بوه كيف ما كان حيوان ؤ لاّ بشر ... !
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-1
11 - Adam elhawi الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:57
السائح البرطاني هو حامل داء السعار اما القطة المغربية فهي نقية و مطهرة دايرة التلقيح و تتمتع بصحة نفسية و جسدية جيدة كجميع المواطنين المغاربة ، كفاكم تشويه للواقع اتقو الله في وطنكم
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