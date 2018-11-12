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كُتّاب وآراء
عضة قطة تتسبب في وفاة سائح بريطاني بالمغرب
قال مسؤولو الصحة في المملكة المتحدة، اليوم الإثنين، إن مواطناً بريطانياً توفي بعد إصابته في المغرب بداء الكلب جراء عضة قطة.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية، نقلاً عن وزارة الصحة، أن "السائح البريطاني كان يتواجد في المملكة المغربية، وتبين أن أسباب وفاته لها علاقة بعضة قطة مصابة بالسعار".
ونبهت السلطات الصحية في بريطانيا، في بيان صدر عنها، جميع المسافرين إلى المغرب ودول أخرى إلى "ضرورة توخي الحذر عند الاقتراب من الحيوانات الأليفة؛ مخافة إصاباتها بالسعار وأمراض معدية أخرى".
وقالت مديرة قسم التحصين في الدائرة الدكتورة ماري رامسي: "إننا ندعو جميع المسافرين البريطانيين إلى ضرورة توخي الحذر، خاصة في الدول التي يتفشى فيها مرض السعار؛ لما يشكله من خطورة على حياتهم".
وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن داء الكلب هو "مرض حيواني المنشأ (ينتقل من الحيوانات إلى البشر) يسبّبه فيروس". ويؤثر هذا المرض عل الحيوانات الأليفة والبرّية، وينتقل من الحيوان إلى الإنسان من خلال التعرّض عن كثب للمواد المصابة، وعادة من اللعاب، عن طريق العضّ أو الخدش.