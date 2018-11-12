شبهة الانتحار تلف وفاة جندي داخل ثكنة باشتوكة

رشيد بيجيكن من أكادير

عثر، اليوم الإثنين، على جثة جندي، يبلغ عمره 25 سنة، معلقة إلى حبل وسط مركز التداريب العسكرية الواقع في منطقة "تفنيت"، بالجماعة الترابية سيدي بيبي، ضواحي اشتوكة آيت باها.

وتباشر عناصر الدرك الحربي تحرياتها من أجل تحديد ظروف وملابسات إقدام الهالك على وضع حدّ لحياته بهذه الطريقة.

ونُقلت جثة المفارق للحياة إلى مستودع الأموات من أجل تشريحها وتحديد أسباب الوفاة؛ فيما استنفرت الواقعة مختلف السلطات العسكرية بمنطقة الجنوب.