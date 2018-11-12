24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:25
|07:54
|13:17
|16:05
|18:30
|19:47
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مشجعو "الوينرز": التهاون واضح بنادي الوداد
- القضاء الإداري يحكم لحقوقيين ضد باشوية وزان
- الداخلة .. العثور على جثة أربعيني بغرفة فندقية
- لفتيت ينهي مهام عمّال تنغير وبولمان وميدلت
- مصر تدرج "الجماعة الإسلامية" في قائمة الإرهاب
الموارد المالية والبشرية تكتم بسمة أطفال في وضعيات إعاقة بوزان (5.00)
هكذا تحوّل المغرب إلى وجهة سينمائية لتصوير أبرز الأفلام العالمية (5.00)
تراث "هنتنغتون" .. هل تنهي الهوية أطروحة "صدام الحضارات"؟ (5.00)
- العثماني يطالب أغنياء المملكة بالمساهمة في إخراج الفقراء من التهميش - (162)
- احتجاج تلاميذ ضد "الساعة الإضافية" يتحول إلى فوضى أمام البرلمان - (113)
- الأغلبية الحكومية تقترح إعفاء ممتلكات الأحزاب السياسية من الضرائب - (73)
- تطبيق التوقيت المدرسي الجديد يطلق مسيرة احتجاج تلمذيّة بمدينة سلا - (52)
- إثيوبيا والجزائر تتصدران قائمة الشركاء الاقتصاديين للمملكة بإفريقيا - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مصدر أمني يوضح حقيقة صورة "تلميذة مكناس"
نفى مصدر أمني، بشكل قاطع، الادعاءات التي تم الترويج لها بخصوص "فيديو" منشور على شبكة الأنترنت، تظهر فيه فتاة مصابة بجروح في الرأس؛ وهي الادعاءات التي زعمت أن الأمر يتعلق بتلميذة كانت ضحية تدخل أمني على خلفية مشاركتها في مسيرة احتجاجية.
وتنويرا للرأي العام، يوضح المصدر الأمني، فإن "المقطع المنشور يوثق لتعرض ثلاثة تلاميذ بإحدى المؤسسات الإعدادية بمدينة مكناس لجروح نتيجة رشقهم بالحجارة صباح اليوم الإثنين؛ إذ أصيبت الفتاة على مستوى الرأس، بينما أصيب تلميذان آخران بجروح على مستوى الكتف والوجه".
واستطرد المصدر ذاته بأن الدائرة السابعة للأمن بمدينة مكناس انتقلت إلى مكان الحادث فور إشعارها به، وباشرت المعاينات الضرورية، كما استمعت إلى التلاميذ الضحايا، وتُواصل حاليا إجراءات تشخيص هويات المتسببين في هذا الحادث بغرض توقيفهم وإخضاعهم لأبحاث قضائية.
وجدد المصدر الأمني نفيه القاطع للمزاعم والادعاءات المغلوطة التي نشرتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي اعتبرت أن هذه الجروح والإصابات ناجمة عن تدخل أمني، مؤكدا في المقابل أن البحث القضائي لازال متواصلا لضبط مرتكبي هذه الأفعال الإجرامية.