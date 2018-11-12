مصدر أمني يوضح حقيقة صورة "تلميذة مكناس"

هسبريس من الرباط

نفى مصدر أمني، بشكل قاطع، الادعاءات التي تم الترويج لها بخصوص "فيديو" منشور على شبكة الأنترنت، تظهر فيه فتاة مصابة بجروح في الرأس؛ وهي الادعاءات التي زعمت أن الأمر يتعلق بتلميذة كانت ضحية تدخل أمني على خلفية مشاركتها في مسيرة احتجاجية.

وتنويرا للرأي العام، يوضح المصدر الأمني، فإن "المقطع المنشور يوثق لتعرض ثلاثة تلاميذ بإحدى المؤسسات الإعدادية بمدينة مكناس لجروح نتيجة رشقهم بالحجارة صباح اليوم الإثنين؛ إذ أصيبت الفتاة على مستوى الرأس، بينما أصيب تلميذان آخران بجروح على مستوى الكتف والوجه".

واستطرد المصدر ذاته بأن الدائرة السابعة للأمن بمدينة مكناس انتقلت إلى مكان الحادث فور إشعارها به، وباشرت المعاينات الضرورية، كما استمعت إلى التلاميذ الضحايا، وتُواصل حاليا إجراءات تشخيص هويات المتسببين في هذا الحادث بغرض توقيفهم وإخضاعهم لأبحاث قضائية.

وجدد المصدر الأمني نفيه القاطع للمزاعم والادعاءات المغلوطة التي نشرتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي اعتبرت أن هذه الجروح والإصابات ناجمة عن تدخل أمني، مؤكدا في المقابل أن البحث القضائي لازال متواصلا لضبط مرتكبي هذه الأفعال الإجرامية.