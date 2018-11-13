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الرئيسية | حوادث | السرقة والتهديد والتحرش تورط ثلاثينيا في أكادير

السرقة والتهديد والتحرش تورط ثلاثينيا في أكادير

السرقة والتهديد والتحرش تورط ثلاثينيا في أكادير
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 07:28

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة في السرقة وترويج المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض والتحرش الجنسي.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح ولاية أمن أكادير كانت قد توصلت بشكاية الضحية التي أكدت أن شخصين عرضاها لسرقة بالعنف استهدفت هاتفها المحمول ومبلغا ماليا وسلسلة ذهبية، قبل أن يقوم أحدهما بتعريضها لتحرش جنسي.

وقد أسفرت إجراءات البحث عن توقيف أحد المشتبه بهما في وقت وجيز من تاريخ ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، كما تم تشخيص هوية المشتبه فيه الثاني الذي اتضح أنه من ذوي السوابق القضائية، والذي تتواصل التحريات لضبطه من أجل البحث معه حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

وأوضح البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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