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كُتّاب وآراء
محاولة إرشاء تضع سائقا بالحراسة النظرية بوزان
أوقفت مصالح الشرطة بمدينة وزان، الإثنين، سائقا يشتغل في النقل السري بعد محاولته إرشاء عناصر دورية للأمن ضبطته وهو بصدد نقل ركاب، من أجل استنطاقه بخصوص التهمة المنسوبة إليه، في انتظار تحرير المتابعة القانونية في حقه، قبل عرضه على المحاكمة.
وجاء توقيف المتهم، وهو سائق حافلة للنقل السري، حسب مصادر هسبريس، بعدما عرض رشوة تقدر بـ500 درهم على عناصر الأمن، ليتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية.