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كُتّاب وآراء
قتيل في اصطدام سيارة ودراجة نارية ضواحي تنغير
لفظ رجل خمسيني كان على متن دراجة نارية أنفاسه الأخيرة، صباح اليوم الاثنين، متأثرا بجروح أصيب بها في الرأس جراء حادثة سير تعرض لها على مستوى ملتقى الطرق بدوار أكديم الواقع بالنفوذ الترابي لجماعة تاغزوت نايت عطا، إقليم تنغير.
وبحسب مصادر هسبريس، فإن الحادث نجم عن اصطدام سيارة خفيفة بدراجة نارية كان يقودها الهالك، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بموقع الحادثة، بسبب الإصابة البليغة التي تعرض لها على مستوى الرأس.
وأحيلت جثة الضحية على مستوع الأموات بالمستشفى الإقليمي لتنغير، في انتظار مباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها قبل تسليمها لأسرته.
وفتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة الظروف والملابسات الحقيقية التي أدت إلى وقوع الحادثة، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
اللهم اغفر له و ارحمه و ارزق ذوييه الصبر و السلوان