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الرئيسية | حوادث | 3 قتلى في انهيار صخري بمقلع نواحي جرادة

3 قتلى في انهيار صخري بمقلع نواحي جرادة

3 قتلى في انهيار صخري بمقلع نواحي جرادة
هسبريس - و.م .ع
الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 15:06

أفادت السلطات المحلية لإقليم جرادة بأن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم فيما أصيب ثلاثة آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة، اليوم الثلاثاء، جراء انهيار ركام من الصخور والأتربة بمقلع سطحي مستغل من قبل إحدى التعاونيات المرخص لها لاستخراج معدني الزنك والرصاص، بمنطقة "حواض الشيخ" جماعة راس عصفور (إقليم جرادة).

وأضاف المصدر ذاته أنه فور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث تم إنقاذ المصابين الثلاثة الذين جرى نقلهم إلى المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة لتلقي الإسعافات اللازمة، كما تم انتشال جثت الضحايا الثلاث الآخرين من تحت أكوام الأتربة.

وقد تم فتح تحقيق بخصوص هذا الحادث من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - طالب الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 15:16
يالله عدد الارواح التي تتساقط في بلادنا الحبيب بسبب عدم المسؤولية والاهمال تقارب عدد القتلي في حرب اهلية رحمة الله عليهم والشفاء العاجل للمرضى
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2 - imad الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 15:34
فعلا البديل الاقتصادي الدي كان يطمح فيه سكان جرادة .وجدوه في القبور .
لنا ولكم الله
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2
3 - fouad chetouani الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 15:35
وقد تم فتح تحقيق بخصوص هذا الحادث من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة.
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4 - Momo الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 15:45
و لقد تم فتح تحقيق بخصوص هذا الحادث هههه و اين نتاءج التحقيقات السابقة!؟ الحاصول الحساب غدا امام الله.
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5 - محتار الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 15:47
رحم الله الضحايا و الله يشفي الآخرين..
إلى التعليق 1.. باركا من التهويل. راه كل بلاد فيها المصائب.. اطلب السلامة يا أخي.. الولايات المتحدة الأمريكية مات فيها بسبب الحريق هذا الأسبوع 47 شخصا و قبل أيام قتل شخص عددا من التلاميذ.. و فرنسا انهيار منزل بمارسيليا أدى لوفاة 7...و كل يوم تأتي أخبار الانتحارات في شتى دول العالم.. و اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عواقبها.. و يلا ترجينا الله ينقص من مصائبنا و يلا بقينا نلوم الدولة على كلشي.. و خا تجي حكومة أخرى هل ستخلصنا من المصائب.. غادي يبقى الحفيظ هو الله المغيث و الرجاء فيه و ليس في أي أحد سواه..
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