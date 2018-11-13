3 قتلى في انهيار صخري بمقلع نواحي جرادة

هسبريس - و.م .ع

أفادت السلطات المحلية لإقليم جرادة بأن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم فيما أصيب ثلاثة آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة، اليوم الثلاثاء، جراء انهيار ركام من الصخور والأتربة بمقلع سطحي مستغل من قبل إحدى التعاونيات المرخص لها لاستخراج معدني الزنك والرصاص، بمنطقة "حواض الشيخ" جماعة راس عصفور (إقليم جرادة).

وأضاف المصدر ذاته أنه فور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث تم إنقاذ المصابين الثلاثة الذين جرى نقلهم إلى المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة لتلقي الإسعافات اللازمة، كما تم انتشال جثت الضحايا الثلاث الآخرين من تحت أكوام الأتربة.

وقد تم فتح تحقيق بخصوص هذا الحادث من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة.