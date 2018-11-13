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كُتّاب وآراء
3 قتلى في انهيار صخري بمقلع نواحي جرادة
أفادت السلطات المحلية لإقليم جرادة بأن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم فيما أصيب ثلاثة آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة، اليوم الثلاثاء، جراء انهيار ركام من الصخور والأتربة بمقلع سطحي مستغل من قبل إحدى التعاونيات المرخص لها لاستخراج معدني الزنك والرصاص، بمنطقة "حواض الشيخ" جماعة راس عصفور (إقليم جرادة).
وأضاف المصدر ذاته أنه فور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث تم إنقاذ المصابين الثلاثة الذين جرى نقلهم إلى المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة لتلقي الإسعافات اللازمة، كما تم انتشال جثت الضحايا الثلاث الآخرين من تحت أكوام الأتربة.
وقد تم فتح تحقيق بخصوص هذا الحادث من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
لنا ولكم الله
إلى التعليق 1.. باركا من التهويل. راه كل بلاد فيها المصائب.. اطلب السلامة يا أخي.. الولايات المتحدة الأمريكية مات فيها بسبب الحريق هذا الأسبوع 47 شخصا و قبل أيام قتل شخص عددا من التلاميذ.. و فرنسا انهيار منزل بمارسيليا أدى لوفاة 7...و كل يوم تأتي أخبار الانتحارات في شتى دول العالم.. و اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عواقبها.. و يلا ترجينا الله ينقص من مصائبنا و يلا بقينا نلوم الدولة على كلشي.. و خا تجي حكومة أخرى هل ستخلصنا من المصائب.. غادي يبقى الحفيظ هو الله المغيث و الرجاء فيه و ليس في أي أحد سواه..