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الرئيسية | حوادث | حوادث سير مدن المغرب تسقط 14 قتيلا جديدا

حوادث سير مدن المغرب تسقط 14 قتيلا جديدا

حوادث سير مدن المغرب تسقط 14 قتيلا جديدا
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 14 نونبر 2018 - 06:05

لقي 14 شخصا مصرعهم وأصيب 1774 آخرون بجروح، إصابة 63 منهم بليغة، في 1353 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 5 إلى 11 نونبر 2018.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 30 ألف و340 مخالفة، وأنجزت 09 آلاف و789 محضرا، أحيلت على النيابة العامة واستخلصت 20 ألف و551 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 4 ملايين و535 ألف و121 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4320 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5355 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 114 مركبة.

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