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كتابات حائطية بمدرسة في مراكش تستنفر الأمن
الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 21:15
فتحت عناصر الدائرة الأمنية الثانية التابعة لولاية أمن مراكش، اليوم الثلاثاء، تحقيقا أوليا بخصوص كتابات حائطية خطها مجهولون بجدران مدرسة الموحدين بالمدينة العتيقة.
ومن أجل معرفة ظروف وملابسات الحادث، عملت عناصر الشرطة على جمع المعطيات والمعلومات من طرف القائمين على تدبير الشأن التربوي بالمؤسسة التعليمية، وكل من يمكن أن تفيد شهادته في معرفة الواقفين وراء هذه الكتابات التي تندد بقرار الساعة الإضافية.
وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، انتقلت السلطة المحلية وعناصر الأمن إلى مدرسة الموحدين بحي باب الخميس، للإشراف على صباغة الجدران وفتح تحقيق في النازلة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
1 - yaaaaaaaaadris الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 21:27
نوع من أنواع حرية التعبير ، هل تستكثرون على التلاميذ حتى مجرد الأنين ؟
2 - الاروبيون فاتونا بالف سنة الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 21:27
انا بعدا هادي كتبان ليا بحال شي خربة مهجورة وماشي مدرسة
3 - ابو آدم القنيطري الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 21:28
الحل في الاحتجاجات المستمرة حتى ارجاع حق الساعة الى مكانها اي GMT و لا غير الا GMT .انتهى الكلام
4 - زمان الصمت نقرض. الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 21:28
مع الاسف الشديد الشعب المغربي لا يبحث إلا على حقوقه المشروعة وما يحصل من اضطرابات واضرابات واصابات سببه ما يضر الشعب المغربي من غلاء المعيشة وقد صبت الحكومة الزيت على النار وقررت الزيادة في التوقيت المحلي لنتساوى مع أوروبا .ولا التاريخ ولا الدين ولا عيش كريم يربطنا بها.
5 - مصطفى كاراطيكا الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 21:29
وراه فعلا البلاد غاديا في الخسران ولكن بسبب العثماني والحكومة الفاشية الفاشلة الي تيتراسها و بقراراتو إلى ضذ الشعب المغربي
6 - ابا عبيد اللوبيد الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 21:31
الانترنيت فيها العجب من التدوينات لكن الجيوط لها طابع خاص فهي توهج وتوقد الناس كفلسطين يلجاؤن إلى الحيوط لتشجيع الناس على صد الاعداء
7 - مغربي الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 21:34
و من بعد.؟ جميع المغاربة ينددون بالابقاء على الساعة الاضافية و دونوا نفس العبارة على المواقع الاحتماعية. ما الجديد في الامر ؟ هل من المعقول ان تتحكم مجموعة من الاشخاص في مصير شعب بأكمله و هي التي تمثل و صوتت عليهم ؟ أليس هذا شطط في إستعمال القانون و الدستور و الديموقراطية بمجملها ؟ ألا يستحق هذا الامر ان يفتح فيه تحقيق ام كتابات على جدران ؟؟
8 - المصطفى الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 21:35
الفتنة نائمة لعن الله موقظها. حسبنا الله ونعم الوكيل.
9 - عبد الصمد الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 21:37
ولما معاناة التلاميذ بالمناطق النائية ومنهم من يقطع مسافة 7 إلى 10 كيلومترات فجرا ومشيا على الأقدام بأحذية وصناديل من بلاستيك رغم قساوة المناخ والتضاريس، لم تستنفر الأجهزة الحكومية. أقسم بالله أني شاهدت هذا اليوم أحد الفيديوات يلخص معاناة تلاميذ صغار من نواحي بني ملال أقسم بالله أن القلب يبكي دما من هول ما رأيت
10 - هنا الرباط الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 21:42
مالهوم كدبو المغرب متجه نحو الهاوية و الجميع يعلم دلك
11 - H MEN الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 21:43
الموحدون اول متطرفين وتكفيريين عرفهم المغرب,لا افهم عدم تدريس المغاربة للتاريخ الحقيقي وتسمية مدارس باسمهم
12 - ورززات الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 21:44
غير ديرو مبغيتو الزمان كيدور والله إلى هادوك جدران بعدا
13 - كرم الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 21:50
يجب الضرب على من سولت له نفسه المس بالوطن. الحمد لله البلاد غادية من حسن الى احسن و في الطريق الصحيح تحت القيادة ديال سيدنا الله انصرو.
14 - مواطن2 الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 21:52
1 ساعة اضيفت الى التوقيت بالمغرب ادت الى مضاعفات قد تكون عواقبها غير محمودة على البلاد ... ومهما كانت النتائج فهو درس للحكومة الحالية والحكومات التي ستاتي ...درس في تحديد سرعة اتخاذ القرارات .والملاحظ ان سرعة قرار استمرار العمل بالتوقيت الصيفي نزل على المواطنين كالصاعقة وكان من الحكمة ان تسبقه ندوات تنقلها وسائل الاعلام على مدة معينة ليستوعب المواطنون محاسن اضافة تلك الساعة وفوائدها على المجتمع..وقد سبق لحكومة سابقة ان قررت المغادرة الطوعية - التي كانت نتائجها كارثية على المغرب - بطريقة مدروسة سلفا ورغم ان الدولة تكبدت خسائر مادية بالملايير وبشرية ادت الى فراغ كبير في المستشفيات والادارات المختلفة كلها اطر عليا ولا زال المغرب يعاني من تطبيق ذلك القرار..مرت الامور بهدوء.ولم ينتبه المغاربة لذلك الاجراء الا بعد سنين....ومن الحكمة التاني في اتخاذ اي قرار يهم شرائح المجتمع.هذا دون ذكر الخوصصة التي لم تكن في صالح البلاد والعباد.
15 - أسامة الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 21:55
هههه. وكأن مضمون الكتابات خاطئة. الكل يعلم أن البلاد غادية في طريق مسدود. والكل يعلم المسؤول عن هذا. لذلك تحقيقاتكم الخاوية فتحوها فملفات أخرى "الفساد المالي-الدعارة- المخدرات) أم هاد التخربيق ديالكم غير باغيين تغطيو الشمس بالغربال
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