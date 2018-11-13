كتابات حائطية بمدرسة في مراكش تستنفر الأمن

إبراهيم مغراوي من مراكش

فتحت عناصر الدائرة الأمنية الثانية التابعة لولاية أمن مراكش، اليوم الثلاثاء، تحقيقا أوليا بخصوص كتابات حائطية خطها مجهولون بجدران مدرسة الموحدين بالمدينة العتيقة.

ومن أجل معرفة ظروف وملابسات الحادث، عملت عناصر الشرطة على جمع المعطيات والمعلومات من طرف القائمين على تدبير الشأن التربوي بالمؤسسة التعليمية، وكل من يمكن أن تفيد شهادته في معرفة الواقفين وراء هذه الكتابات التي تندد بقرار الساعة الإضافية.

وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، انتقلت السلطة المحلية وعناصر الأمن إلى مدرسة الموحدين بحي باب الخميس، للإشراف على صباغة الجدران وفتح تحقيق في النازلة.