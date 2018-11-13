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كُتّاب وآراء
الاتجار في أقراص الهلوسة يجرّ ستّينية إلى القضاء
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم، من توقيف سيدة من ذوي السوابق القضائية، تبلغ من العمر 60 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى توقيف المشتبه فيها على متن حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من مدينة الفنيدق، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتها على كمية من الأقراص المهلوسة تقدر بـ 2400 قرص من نوع ريفوتريل.
وأضاف المصدر أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة للكشف عن مصدر هذه الأقراص المهلوسة، وتوقيف كافة المساهمين والمشاركين المحتمل تورطهم في هذه القضية.