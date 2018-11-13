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الرئيسية | حوادث | اختطاف واعتداء يدخلان طفلا في غيبوبة بزاكورة

اختطاف واعتداء يدخلان طفلا في غيبوبة بزاكورة

اختطاف واعتداء يدخلان طفلا في غيبوبة بزاكورة
محمد ايت حساين
الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 21:50

تعرض طفل يبلغ من العمر 11 سنة، وينحدر من الجماعة الترابية تغبالت بإقليم زاكورة، لاعتداء وُصف بالشنيع من قبل مجهولين، ليتم نقله إلى المركز الاستشفائي سيدي حساين بورزازات، حيث لازال يرقد في حالة غيبوبة تامة.

وأفادت مصادر قريبة من عائلة الضحية، المدعو "خ.ا"، والذي كان يتابع دراسته بالمستوى الرابع ابتدائي، بأن الطفل تعرض للاختطاف من قبل مجهولين، قاموا بالاعتداء عليه بشتى أنواع التعذيب، موضحة أن الجناة قاموا بعد الاعتداء بتركه قرب ملعب كرة القدم الواقع بدوار أيت مناد.

وذكرت المصادر ذاتها أن الجناة عمدوا إلى تكميم فم الطفل المغمى عليه، وتركوه في الخلاء عرضة لبرد الليل، قبل أن يعثر عليه أهل الدوار الذي ينحدر منه، والذين خرجوا للبحث عنه، بطلب من أسرته، وعليه آثار تعنيف جسدي.

سمير صبان، مدير المركز الاستشفائي سيدي حساين بورزازات، أكد أن الطفل الضحية لازال يرقد في قاعة الإنعاش في حالة غيبوبة، موضحا أن فريقا طبيا يواكب حالته الصحية لحظة بلحظة، في انتظار تحسن صحته، مبرزا أنه تعرض لتعنيف جسدي شنيع.

في المقابل فتحت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بتزارين، والسلطات المحلية، تحقيقا معمقا للوقوف على أسباب وملابسات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي وتحديد هوية مرتكبه أو مرتكبيه، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ولفت مصدر أمني بالقيادة الإقليمية للدرك الملكي بزاكورة إلى أن واقعة الاعتداء الذي تعرض له الطفل تم تتبعها شخصيا من طرف الجنرال محمد حرمو، قائد جهاز الدرك الملكي، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية، بتنسيق مع مصالح الإدارة العامة لمراقبة الترابي الوطني بزاكورة، تكثف أبحاثها وتحرياتها للوصول إلى الجاني أو الجناة، على حد قوله.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ولد الدروش الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 21:54
لاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم...اللهم أصلح حال البلاد والعباد..يارب
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2 - ععل أو من الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 21:58
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. .. عيش نهار تسمع خبار
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3 - المسافر الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 21:59
زاكورة المدينة الجميلة الهادئة يقع فيها هذا ....زرت المغرب كله ودائما أجد جهة ورززات والراشيدية وزاكورة من اعضم خلق الله. ..لا سرقة ولا كلام فاحش ولا تشرميل. ...
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4 - khalid الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 22:03
لا حولة و لا قوة الا بالله
اللهم ان هذا منكر ،،، هذا اكبر شيء يعاني منة المواطن ابصح من السهل جدا ان يعتدى على بريء
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