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كُتّاب وآراء
إغراء تلميذ بالمال يجر شخصا إلى الحراسة النظرية
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، بضمان وحماية سلامة الأطفال في محيط المؤسسات التعليمية.
وقالت الهيئة الحقوقية نفسها إن شخصا قام بإغراء تلميذ بمبلغ مالي، أمام مدرسة عمر الخيام، وضرب له موعدا للقائه أثناء مغادرة حصة الدرس.
التلميذ الذي يتابع دراسته بالمستوى الرابع ابتدائي، والذي تملكه الخوف والرهبة، أبلغ أستاذته بالواقعة؛ ما أدى إلى تدخل إدارة المؤسسة التي أخبرت الشرطة القضائية بالموضوع.
وبناء على اخبارية إدارة المؤسسة التعليمية، انتقلت عناصر الأمن إلى المدرسة ذاتها، ونصبت كمينا محكما للمعني بالأمر وأوقفته.
واعتبرت الجمعية نفسها سلوك هذا الشخص مشينا وماسا بحقوق الطفل وبسلامته وسمعته، وعبرت عن خشيتها أن يكون الباعث البيدوفيليا أو الاختطاف، خاصة أن الطفل نزيل مركز حماية الطفولة الكائن بالحي الحسني.
وقد وضعت الشرطة القضائية الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، للتحقيق معه، في انتظار عرضه على القضاء.