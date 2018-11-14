فتح تحقيق في العثور على جثة شاب في ابن أحمد

إبراهيم الحافظون من سطات

أمرت النيابة العام بمحكمة الاستئناف بسطات، اليوم الأربعاء، بفتح تحقيق لفك لغز العثور على جثة شاب عشريني في اليوم نفسه على مستوى دوار العزايزية في النفوذ الترابي لجماعة ابن أحمد نواحي سطات.

وأفادت مصادر هسبريس من مكان الحادث بأن عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي بمدينة ابن أحمد توصلت بإخبارية مفادها أن جثة شاب عشريني ملقاة جانب الطريق الجهوية رقم 305 وآثار الدم بادية على مستوى الرأس وإلى جانبها دراجة نارية.

وبعد التنسيق بين الضابطة القضائية والنيابة العامة المختصة أعطت الأخيرة تعليماتها لعناصر الدرك الملكي بمدينة ابن أحمد قصد الانتقال إلى المكان والقيام بالإجراءات اللازمة بحكم الاختصاص الترابي.

وزادت مصادر هسبريس أن أفرادا من الدرك الملكي، من بينهم مختصون في التشخيص القضائي، وممثلا عن السلطات المحلية، وأفرادا من الوقاية المدنية، انتقلوا إلى مكان تواجد الجثة، وعملوا على معاينتها، فتبيّن أنها تحمل جروحا بليغة على الرأس؛ في حين لم يتم العثور على أي وثيقة تثبت هوية الهالك، أو الوضعية القانونية للدرّاجة النارية.

وبعد إشعار النيابة العامة بمستجدات القضية، أمرت بنقل جثة الهالك نحو قسم الأموات بسطات قصد المعاينة أو التشريح، لفائدة البحث القضائي المفتوح من قبل درك ابن احمد سرية سطات، لمعرفة ظروف وأسباب الوفاة، وتحديد إن كان الأمر يتعلّق باعتداء أو حادثة سير.