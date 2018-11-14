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كُتّاب وآراء
الشرطة تعثر على جثة شاب مغربي مقتول بكندا
عثرت شرطة مدينة مونتريال (SPVM) على جثة شاب مغربي يبلغ من العمر 17 عامًا حوالي الساعة 7:10 صباحاً من يوم الإثنين الماضي بين الأشجار بمنطقة l’Île-des-Soeurs.
وحسبما صرحت به المتحدثة باسم الشرطة فقد كشف تشريح الجثة أن الضحية تعرض للهجوم "في الجزء السفلي من الجسم" بواسطة سلاح أبيض حاد، ليتم التعامل مع الملف على أنه موت مشبوه.
وفي اتصال لهسبريس بالقنصلية العامة للمملكة المغربية بمونتريال، أكدت حبيبة الزموري، القنصل العام، صحة الخبر، وأن الأمر يتعلق بالشاب "طه موافق"، مبرزة أن مصالح القنصلية العامة اتصلت بأم الضحية للمواساة وتقديم التعازي، وكذلك من أجل مباشرة إجراءات ترحيل جثمان الفقيد إلى المغرب من أجل الدفن.
ويقوم قسم الجرائم الكبرى في SPVM بالتحقيق من أجل توضيح الظروف المحيطة بهذه الجريمة؛ كما نشرت جريدة مونتريال أن مصالح الشرطة ألقت القبض على مراهقين (شاب وشابة) يشتبه في علاقتهما بالجريمة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
واتمنى ان يتفاعل القراء مع الرجل المقتول مثلما تفاعلو مع خاشقجي