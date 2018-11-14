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الرئيسية | حوادث | الشرطة تعثر على جثة شاب مغربي مقتول بكندا‎

الشرطة تعثر على جثة شاب مغربي مقتول بكندا‎

الشرطة تعثر على جثة شاب مغربي مقتول بكندا‎
هسبريس من كندا
الأربعاء 14 نونبر 2018 - 17:37

عثرت شرطة مدينة مونتريال (SPVM) على جثة شاب مغربي يبلغ من العمر 17 عامًا حوالي الساعة 7:10 صباحاً من يوم الإثنين الماضي بين الأشجار بمنطقة l’Île-des-Soeurs.

وحسبما صرحت به المتحدثة باسم الشرطة فقد كشف تشريح الجثة أن الضحية تعرض للهجوم "في الجزء السفلي من الجسم" بواسطة سلاح أبيض حاد، ليتم التعامل مع الملف على أنه موت مشبوه.

وفي اتصال لهسبريس بالقنصلية العامة للمملكة المغربية بمونتريال، أكدت حبيبة الزموري، القنصل العام، صحة الخبر، وأن الأمر يتعلق بالشاب "طه موافق"، مبرزة أن مصالح القنصلية العامة اتصلت بأم الضحية للمواساة وتقديم التعازي، وكذلك من أجل مباشرة إجراءات ترحيل جثمان الفقيد إلى المغرب من أجل الدفن.

ويقوم قسم الجرائم الكبرى في SPVM بالتحقيق من أجل توضيح الظروف المحيطة بهذه الجريمة؛ كما نشرت جريدة مونتريال أن مصالح الشرطة ألقت القبض على مراهقين (شاب وشابة) يشتبه في علاقتهما بالجريمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - فاتحة الأربعاء 14 نونبر 2018 - 17:50
الله يرزق اهله الصبر والسلوان وان لله وان اليه راجعون
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43
2 - سهيل الأربعاء 14 نونبر 2018 - 18:09
رحم الله المقتول وصبر اهله في مصابهم
واتمنى ان يتفاعل القراء مع الرجل المقتول مثلما تفاعلو مع خاشقجي
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12
3 - socialllllllll الأربعاء 14 نونبر 2018 - 18:26
حتى كانت وقعت هذه الواقعة في المغرب لكانو المهاجرين المغاربة بالخارج عمرو الصفحة بالتعاليق وكينتقدو المغرب والشعب المغربي لكن وقعت الواقعة في الخارج الكل بلاع السنارة االله يرحمو والله يرزق والديه الصبر الجرائم تقع في كل مكان ليست في المغرب فقط
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2
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