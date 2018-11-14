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الرئيسية | حوادث | تفاصيل وفاة بريطاني بسبب عضة قطة بمكناس

تفاصيل وفاة بريطاني بسبب عضة قطة بمكناس

تفاصيل وفاة بريطاني بسبب عضة قطة بمكناس
هسبريس- متابعة
الأربعاء 14 نونبر 2018 - 21:17

كشفت وسائل إعلام بريطانية أن المواطن البريطاني الذي توفي بعد إصابته بداء الكلب جراء عضة قطة هو مغربي الأصل يدعى عمر زوهري، وكان يبلغ 58 عاماً.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية، نقلاً عن ابن أخ عمر زوهري، أن السائح البريطاني المغربي الأصل كان في عطلة في المغرب بمدينة مكناس مع عائلته، وعندما كان يتجول في شوارع المدينة، رفقة ابنه، هاجمته قطة وعضته في أصبعه.

وأوضح المصدر ذاته أن "عمر زوهري لم يتمكن من الحصول على لقاح منقذ في الوقت المناسب"، وقال ابن شقيقه: "لقد عانى عمي من الألم لمدة شهرين، قبل أن يستسلم في النهاية للموت".

وكشف المتحدث أن طفلين توفيا أيضا بسبب القطة نفسها، إذ هاجمتهما بعدما حاولا إبعادها عن الرجل خلال تواجدهما في المكان نفسه.

وكانت السلطات الصحية في بريطانيا نبهت، في بيان صدر عنها، جميع المسافرين إلى المغرب ودول أخرى إلى "ضرورة توخي الحذر عند الاقتراب من الحيوانات الأليفة؛ مخافة إصاباتها بالسعار وأمراض معدية أخرى".

وقالت مديرة قسم التحصين في الدائرة الدكتورة ماري رامسي: "إننا ندعو جميع المسافرين البريطانيين إلى ضرورة توخي الحذر، خاصة في الدول التي يتفشى فيها مرض السعار؛ لما يشكله من خطورة على حياتهم".

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن داء الكلب هو "مرض حيواني المنشأ (ينتقل من الحيوانات إلى البشر) يسبّبه فيروس". ويؤثر هذا المرض عل الحيوانات الأليفة والبرّية، وينتقل من الحيوان إلى الإنسان من خلال التعرّض عن كثب للمواد المصابة، وعادة من اللعاب، عن طريق العضّ أو الخدش.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - dsouk rask الأربعاء 14 نونبر 2018 - 21:27
هو لا يتنازع عنزان حول حتمية الموت وانه زاءر لنا لا محالة و لكن و انت في المغرب احترس منه اكثر فان لم تمت بسبب الغلاء و الظلم و التهميش ستموت بالفقايس و ان كنت محظوظا بعضة قط اليف
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10
2 - ben الأربعاء 14 نونبر 2018 - 21:29
je me demande vraiment? est-ce que ce chat a etais recuperer par les autorites? ou il et encore entrains d envoiyez des victimes au 7eme ciel? quel horreure?
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8
3 - paco الأربعاء 14 نونبر 2018 - 21:31
وهادشي علاش باش مامزيانينش الكلاب الظالة لي ماعندهومش مواليهم والقطط المتشردة
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9
4 - ولد حميدو الأربعاء 14 نونبر 2018 - 21:37
لم نسمع بوفاة طفلين بسبب القطة حتى جاءنا الخبر من بريطانيا بوفاة مغربي يحمل جنسيتها
المهم من كل هدا
ما هو مصير هده القطة فهل تم التخلص منها أو ما زالت في الأزقة
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15
5 - عزيز الأربعاء 14 نونبر 2018 - 21:39
كان عليه ان يطير الى انجلترا في 24 ساعة لانقاد نفسه اتعجب لماذا صبر كل هاذه المدة بريطاني ومات اش بقا للمغربي مايقول
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14
6 - احمد الأربعاء 14 نونبر 2018 - 21:41
ويجب ايضا تحدير السياح ان مرض الكلب او السعار انتقل بسرعة الى الحكومة المغربية وتاكد هدا من عضاتها الاخيرة للشعب بالاسعار و الضرائب والساعة المشؤومة ووووو
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18
7 - H MEN الأربعاء 14 نونبر 2018 - 21:41
قطة هاجمته وعضته في اصبعه ومات وقتلت هاته القطة طفلين حسب ابن اخ هذا الشخص رغم انه يعيش في انجلترا عرف الخبر وعدد الضحايا ومرض القطة .ليس هناك صحيفة مغربية تحدثت عن هاته الواقعة العجيبة
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8 - Tarik الأربعاء 14 نونبر 2018 - 21:49
هي حتى لمشاش ولاو إشرملو"؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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9 - عنوان الأربعاء 14 نونبر 2018 - 21:50
في المغرب لم يعالج حتى الانسان فما بالك بالحيوان
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7
10 - %%%% الأربعاء 14 نونبر 2018 - 21:51
le vaccin de la rage n existe pas au maroc .! ce que le viens de comprendre et plus de ca deux enfants ont perdue la vie acause dumeme chat .! si doukali si c vrai vous devez poser votre demission et faire un autre boulot .vous mettez en peril la vie de 40 millions de marocains
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11 - Aajib الأربعاء 14 نونبر 2018 - 21:58
غريب بعض الشيء هذا الخبر دون أي شيء تقوم قطة بعض انسان وتقتله!
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12 - وزارة الصحة الأربعاء 14 نونبر 2018 - 21:59
واقيلا عندنا أنفلونزا القطط ومافراسناش؟ ؟!!!!!
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1
13 - أنا الأربعاء 14 نونبر 2018 - 22:00
كنتو قلتو مغربي من الأول. ودوك الوليدات مساكن واخا يموتو. الله يرحمهم ويرحم حتى البريطاااااني والله يجعل مثواهم الجنة جميعا
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