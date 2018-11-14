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الرئيسية | حوادث | عصابة تُنهي حياة شاب بحي بنسركاو في أكادير

عصابة تُنهي حياة شاب بحي بنسركاو في أكادير

عصابة تُنهي حياة شاب بحي بنسركاو في أكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الأربعاء 14 نونبر 2018 - 23:10

لفظ شاب، يبلغ عمره 31 سنة، اليوم الأربعاء، أنفاسه الأخيرة بقسم العناية المركزة بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، الذي دخل إليه منذ أسبوعين، حيث ظل في حالة غيبوبة تامة على إثر تعرضه لاعتداء جسدي من طرف شخصين في حي بنسركاو بمدينة أكادير.

ووفقا لإفادات أقارب المفارق للحياة، فقد اعترض شخصان، يُرجّح أنهما ضمن عصابة قادمة من منطقة آيت اعميرة، كانا على متن دراجة نارية، سبيله ببنسركاو، وقاما برشقه بالحجارة أصابته إصابات خطيرة على مستوى الرأس؛ ما تسبّب له في ارتجاج على المستوى المخ أدخله في غيبوبة لنحو أسبوعيْن، قبل أن يُفارق الحياة اليوم.

وجرى إخضاع جثة الضحية للتشريح الطبي، قبل تسليمها إلى ذويه من أجل الدفن، كما أمرت النيابة العامة المختصة بتعميق البحث في ظروف وملابسات هذا الاعتداء المفضي إلى الموت.

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