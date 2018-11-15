قضاء الأحداث بالسراغنة يدرج ملف تلاميذ للمداولة

إبراهيم مغراوي من مراكش

حدد قاضي الأحداث بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة يوم الـ 28 من نونبر الجاري تاريخا للبت في ملف أربعة تلاميذ متابعين في حالة سراح مؤقت بتهم "التجمهر وتعييب منشآت مخصصة للمنفعة العامة"، بعدما تم توقيفهم على خلفية احتجاجات التلاميذ ضد التوقيت المدرسي الجديد.

وجاء القرار القضائي المذكور خلال جلسة عقدت الأربعاء، مثل فيها التلاميذ الأربعة، بحضور أولياء أمورهم، للبت في ملفهم، بعدما أحيلوا على قاضي الأحداث من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة الذي أمر بفتح تحقيق معهم بداية الأسبوع.

وكان تلاميذ من قلعة السراغنة شاركوا زملاءهم على الصعيد الوطني في الاحتجاجات المنددة بقرار الحكومة القاضي بالإبقاء على التوقيت الصيفي، وقادوا تظاهرة الأسبوع الماضي وسط المدينة، وقام اثنان منهم بتعطيل ساعة عمومية تعبيرا عن الاحتجاج على "ساعة العثماني".

وتم توقيف التلاميذ القاصرين المذكورين من طرف عناصر الشرطة كمشتبه فيهم بتكسير زجاج وأبواب المؤسسات التعليمية، إثر المسيرات الاحتجاجية التي جابت شوارع المدينة للمطالبة بالتراجع عن قرار الحكومة السابق ذكره، وقدمتهم لوكيل الملك الذي قرر متابعتهم في حالة سراح وعرضهم على قاضي الأحداث.