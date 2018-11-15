24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2807:5613:1716:0418:2819:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. وزارة الرياضة تعلن مجانية ولوج "ملاعب القرب" (5.00)

  2. صحيفة بريطانية: ترامب يشجع المتطرفين بإسرائيل (5.00)

  3. دفاع "ضحايا بوعشرين" يدين مواقف بنكيران والأمير مولاي هشام (5.00)

  4. دفاع ضحايا بوعشرين (5.00)

  5. طبيبة مغربية تحرز "جائزة العرب" لخدمات نقل الدم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | قضاء الأحداث بالسراغنة يدرج ملف تلاميذ للمداولة

قضاء الأحداث بالسراغنة يدرج ملف تلاميذ للمداولة

قضاء الأحداث بالسراغنة يدرج ملف تلاميذ للمداولة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 15 نونبر 2018 - 00:05

حدد قاضي الأحداث بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة يوم الـ 28 من نونبر الجاري تاريخا للبت في ملف أربعة تلاميذ متابعين في حالة سراح مؤقت بتهم "التجمهر وتعييب منشآت مخصصة للمنفعة العامة"، بعدما تم توقيفهم على خلفية احتجاجات التلاميذ ضد التوقيت المدرسي الجديد.

وجاء القرار القضائي المذكور خلال جلسة عقدت الأربعاء، مثل فيها التلاميذ الأربعة، بحضور أولياء أمورهم، للبت في ملفهم، بعدما أحيلوا على قاضي الأحداث من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة الذي أمر بفتح تحقيق معهم بداية الأسبوع.

وكان تلاميذ من قلعة السراغنة شاركوا زملاءهم على الصعيد الوطني في الاحتجاجات المنددة بقرار الحكومة القاضي بالإبقاء على التوقيت الصيفي، وقادوا تظاهرة الأسبوع الماضي وسط المدينة، وقام اثنان منهم بتعطيل ساعة عمومية تعبيرا عن الاحتجاج على "ساعة العثماني".

وتم توقيف التلاميذ القاصرين المذكورين من طرف عناصر الشرطة كمشتبه فيهم بتكسير زجاج وأبواب المؤسسات التعليمية، إثر المسيرات الاحتجاجية التي جابت شوارع المدينة للمطالبة بالتراجع عن قرار الحكومة السابق ذكره، وقدمتهم لوكيل الملك الذي قرر متابعتهم في حالة سراح وعرضهم على قاضي الأحداث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Monir الخميس 15 نونبر 2018 - 00:10
كذلك انطلقت شرارة الحرب في سوريا بإعتقال أطفال قاصرين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - نحن ضد هذه المحاكمة الخميس 15 نونبر 2018 - 00:20
أنتم نفسكم اللذي صنعتم كل ما وقع بهذه الساعة المشؤومة اللتي تريدون اسكاتنا بها عن الصحة والتعليم وما إلى ذلك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
3 - ابو ياسين الخميس 15 نونبر 2018 - 00:31
لكن، اين وصلت قضية القاصر التي خربت ممتلكات عامة في قلب الرباط باستعمال سيارة الدولة وهي لا تتوفر على رخصة السياقة؟ اليست اجذر بالمتابعة القضاءية؟ ام ان القضاء ليس مختصا في هكذا طبقات؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.