24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:28
|07:56
|13:17
|16:04
|18:28
|19:45
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المِثلية والديمقراطية الجنسية!
- زعماء الويب
- الواقع القانوني للتفتيش القضائي للمحاكم بالمغرب
- الخطاب الملكي طوق نجاة الشعب المغاربي
- أسواق النفط العالمية تتحول إلى التخمة في 2019
حقوقيون يطالبون بإعادة التحديد الغابوي أمام "جوْر الرعاة" بسوس (5.00)
- الملك ورئيس فرنسا يُدشنان قطار "البُراق" برحلة من طنجة إلى الرباط - (107)
- خروز يدعو إلى تدريس الدارجة والبُعد العبري في مناهج التعليم المغربي - (89)
- المغرب يعزز قدراته الفضائية بقمر صناعي جديد "محمد السادس - ب" - (68)
- رصيف الصحافة: انفصاليون يندسون في الاحتجاجات ضد "الساعة" - (58)
- تقرير يُوصي المغرب بالابتعاد عن نظام الحفظ والتلقين في المدارس - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
القضاء يحقق ضمن "ارتشاء أمنيّين" وسط الرباط
قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط قد فتحت بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن حقيقة الاتهامات بالارتشاء المنسوبة لموظفين للشرطة يعملان بالهيئة الحضرية بولاية أمن الرباط .
وذكر بلاغ للمديرية بأن "مصالح الأمن الوطني بالرباط كانت قد عاينت، صباح أمس الأربعاء، حادثة سير تلقائية بإحدى المدارات الطرقية، قبل أن يتقدم لاحقا السائق ومرافقه بشكاية مفادها تسليم مبلغ مالي لموظفين للشرطة، برتبة ضابط أمن ومقدم شرطة، وذلك بدعوى التستر عن واقعة السياقة في حالة سكر، وذلك بوساطة من سائق سيارة الجر".
تم الاحتفاظ بالشرطيين وسائق سيارة الجر، وكذا السائق المتسبب في الحادثة ومرافقه، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للبحث معهم حول الاتهامات المتعلقة بـ"طلب رشوة للتغاضي عن عمل من أعمال الوظيفة، وكذا أفعال الإرشاء والمشاركة"، وفق المديرية.