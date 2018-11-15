القضاء يحقق ضمن "ارتشاء أمنيّين" وسط الرباط

هسبريس من الرباط

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط قد فتحت بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن حقيقة الاتهامات بالارتشاء المنسوبة لموظفين للشرطة يعملان بالهيئة الحضرية بولاية أمن الرباط .

وذكر بلاغ للمديرية بأن "مصالح الأمن الوطني بالرباط كانت قد عاينت، صباح أمس الأربعاء، حادثة سير تلقائية بإحدى المدارات الطرقية، قبل أن يتقدم لاحقا السائق ومرافقه بشكاية مفادها تسليم مبلغ مالي لموظفين للشرطة، برتبة ضابط أمن ومقدم شرطة، وذلك بدعوى التستر عن واقعة السياقة في حالة سكر، وذلك بوساطة من سائق سيارة الجر".

تم الاحتفاظ بالشرطيين وسائق سيارة الجر، وكذا السائق المتسبب في الحادثة ومرافقه، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للبحث معهم حول الاتهامات المتعلقة بـ"طلب رشوة للتغاضي عن عمل من أعمال الوظيفة، وكذا أفعال الإرشاء والمشاركة"، وفق المديرية.