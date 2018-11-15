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الرئيسية | حوادث | القضاء يحقق ضمن "ارتشاء أمنيّين" وسط الرباط

القضاء يحقق ضمن "ارتشاء أمنيّين" وسط الرباط

القضاء يحقق ضمن "ارتشاء أمنيّين" وسط الرباط
هسبريس من الرباط
الخميس 15 نونبر 2018 - 14:10

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط قد فتحت بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن حقيقة الاتهامات بالارتشاء المنسوبة لموظفين للشرطة يعملان بالهيئة الحضرية بولاية أمن الرباط .

وذكر بلاغ للمديرية بأن "مصالح الأمن الوطني بالرباط كانت قد عاينت، صباح أمس الأربعاء، حادثة سير تلقائية بإحدى المدارات الطرقية، قبل أن يتقدم لاحقا السائق ومرافقه بشكاية مفادها تسليم مبلغ مالي لموظفين للشرطة، برتبة ضابط أمن ومقدم شرطة، وذلك بدعوى التستر عن واقعة السياقة في حالة سكر، وذلك بوساطة من سائق سيارة الجر".

تم الاحتفاظ بالشرطيين وسائق سيارة الجر، وكذا السائق المتسبب في الحادثة ومرافقه، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للبحث معهم حول الاتهامات المتعلقة بـ"طلب رشوة للتغاضي عن عمل من أعمال الوظيفة، وكذا أفعال الإرشاء والمشاركة"، وفق المديرية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - شرطي الخميس 15 نونبر 2018 - 14:23
ربما أنا الشرطي الوحيد اللدي لم و لن يأخد رشوة بإدن الله ..ادعموني إخوتي بجيم لتشجعوني في عملي
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2 - marocaine الخميس 15 نونبر 2018 - 14:40
تحية خالصة لكل نزيه في عمله حتى ان اقتضى الحال ممن نشتغل معهم
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3
3 - meaulnes الخميس 15 نونبر 2018 - 14:46
,les vrais corrompus , par des millions non des sous sont toujours à l'abri et la police paye .on n'a jamais on n'a jamais lu des hauts responsables ,des magistrats ou des procureurs ,inculpés de corruption et mis sous garde ,la police est devenue une fonction de misère et de sanction que Dieu soit avec la police
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4 - الهلالي الخميس 15 نونبر 2018 - 14:59
القضاء يفرض سلطته دائمآ على الجهاز الأمني أين الأطباء أين رؤساء الجماعات أين الأطر التربوية أين الوزراء هادو هم الأطر من يتلقون الرشوة بكثرة وذو قيمة عالية
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