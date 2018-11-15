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الرئيسية | حوادث | تنسيق أمني ينهي نشاط مروج للقرقوبي بالبيضاء‎

تنسيق أمني ينهي نشاط مروج للقرقوبي بالبيضاء‎

تنسيق أمني ينهي نشاط مروج للقرقوبي بالبيضاء‎
هسبريس من الرباط
الخميس 15 نونبر 2018 - 15:14

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أنه جرى توقيف المشتبه فيه على متن سيارة رباعية الدفع على مستوى مدينة المحمدية، وذلك بعدما كشفت عملية التفتيش حيازته 20 ألف قرص من مخدر "الإكستازي" و1980 قرصا من الأقراص الطبية المخدرة من نوع "ريفوتريل".

وتم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد مصدر الأقراص المخدرة المحجوزة.

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