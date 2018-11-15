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كُتّاب وآراء
24 مصابا في انقلاب حافلة مسافرين ضواحي وزان
أدى انقلاب حافلة لنقل المسافرين إلى إصابة 24 راكبا، بعدما حاول سائق الحافلة تفادي الاصطدام بمركبة أخرى كانت بصدد تفعيل تجاوز وصف "بالمعيب" بالجماعة القروية عين بيضاء بإقليم وزان.
الحادث وقع على بعد 30 كيلومترا من مدينة وزان في اتجاه شفشاون، وترتبط أسبابه، وفق مصادر متطابقة، بفقدان السيطرة على مقود الحافلة بعدما حاول السائق تفادي الاصطدام بشاحنة إنجاد كانت تسير في الاتجاه المعاكس.
وفور إخطارها، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى مكان الحادث قصد فتح تحقيق قضائي في النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم نقل المصابين إلى مستشفى دار الضمانة لتلقي العلاجات الضرورية.