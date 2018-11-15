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الرئيسية | حوادث | 24 مصابا في انقلاب حافلة مسافرين ضواحي وزان

24 مصابا في انقلاب حافلة مسافرين ضواحي وزان

24 مصابا في انقلاب حافلة مسافرين ضواحي وزان
هسبريس من وزان
الخميس 15 نونبر 2018 - 18:50

أدى انقلاب حافلة لنقل المسافرين إلى إصابة 24 راكبا، بعدما حاول سائق الحافلة تفادي الاصطدام بمركبة أخرى كانت بصدد تفعيل تجاوز وصف "بالمعيب" بالجماعة القروية عين بيضاء بإقليم وزان.

الحادث وقع على بعد 30 كيلومترا من مدينة وزان في اتجاه شفشاون، وترتبط أسبابه، وفق مصادر متطابقة، بفقدان السيطرة على مقود الحافلة بعدما حاول السائق تفادي الاصطدام بشاحنة إنجاد كانت تسير في الاتجاه المعاكس.

وفور إخطارها، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى مكان الحادث قصد فتح تحقيق قضائي في النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم نقل المصابين إلى مستشفى دار الضمانة لتلقي العلاجات الضرورية.

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