حادثتا سير تشلان الطريق بين البيضاء والمحمدية

هسبريس من الدار البيضاء

شهدت الطريق الساحلية الرابطة بين مدينتي الدار البيضاء والمحمدية، صباح اليوم الجمعة، حادثتي سير خطيرتين، أديتا إلى تسجيل خسائر مادية في عدد من السيارات وحافلة للنقل الحضري وشاحنتين من الحجم الكبير.

وتسببت الحادثة التي عرفت اصطدام شاحنة من الحجم الكبير بحافلة للنقل الحضري تابعة لشركة "مدينة بيس" في خسائر مادية كبيرة، قبل أن تشهد النقطة نفسها بلحظات معدودة اصطدام شاحنة أخرى بسيارتين خفيفتين، ما أدى إلى عرقلة السير في الطريق التي تعرف اكتظاظا، خاصة في الفترة الصباحية والمسائية.

ودب الهلع في صفوف ركاب حافلة النقل الحضري، خاصة أن اصطدام الشاحنة بالحافلة من الخلف كان قويا، ما أثار امتعاض عدد من الركاب الذين اضطروا إلى مغادرة الحافلة من أجل البحث عن وسيلة نقل أخرى ليصلوا إلى وجهتهم.

وتعرف الطريق الساحلية الرابطة بين الدار البيضاء والمحمدية ازدحاما كبيرا، وتوقفا لحركة السير، خاصة أن المنطقة معروفة بتواجد عدد من الشركات الكبرى، ما يستوجب تواجد شرطة المرور لتأمين الحركة، خاصة في أوقات الذروة.