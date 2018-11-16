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الرئيسية | حوادث | حادثتا سير تشلان الطريق بين البيضاء والمحمدية

حادثتا سير تشلان الطريق بين البيضاء والمحمدية

حادثتا سير تشلان الطريق بين البيضاء والمحمدية
هسبريس من الدار البيضاء
الجمعة 16 نونبر 2018 - 11:37

شهدت الطريق الساحلية الرابطة بين مدينتي الدار البيضاء والمحمدية، صباح اليوم الجمعة، حادثتي سير خطيرتين، أديتا إلى تسجيل خسائر مادية في عدد من السيارات وحافلة للنقل الحضري وشاحنتين من الحجم الكبير.

وتسببت الحادثة التي عرفت اصطدام شاحنة من الحجم الكبير بحافلة للنقل الحضري تابعة لشركة "مدينة بيس" في خسائر مادية كبيرة، قبل أن تشهد النقطة نفسها بلحظات معدودة اصطدام شاحنة أخرى بسيارتين خفيفتين، ما أدى إلى عرقلة السير في الطريق التي تعرف اكتظاظا، خاصة في الفترة الصباحية والمسائية.

ودب الهلع في صفوف ركاب حافلة النقل الحضري، خاصة أن اصطدام الشاحنة بالحافلة من الخلف كان قويا، ما أثار امتعاض عدد من الركاب الذين اضطروا إلى مغادرة الحافلة من أجل البحث عن وسيلة نقل أخرى ليصلوا إلى وجهتهم.

وتعرف الطريق الساحلية الرابطة بين الدار البيضاء والمحمدية ازدحاما كبيرا، وتوقفا لحركة السير، خاصة أن المنطقة معروفة بتواجد عدد من الشركات الكبرى، ما يستوجب تواجد شرطة المرور لتأمين الحركة، خاصة في أوقات الذروة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ركون الجمعة 16 نونبر 2018 - 11:59
طبعا سيقع حوادث السير مادام مستعملي السيارات اغبياء وكذلك من يركب معهم بسرعتهم الغبية المتهورة ينقلبون بسياراتهم ويجيبوها فعظامهم
والاغبياء لراكبين معاهم عاجبهم الحال مكلخين
وكي توقع الحادثة يديرو فيها موت احمار ويبقاو يتشكو ماجاتش الاسعاف فيساع ما دارولناش الاسعافات الاولية تجيكم فراس حامية كصاص
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2 - مياوم الجمعة 16 نونبر 2018 - 12:04
يجب إنشاء طريق سريع بين المحمدية والدار البيضاء.
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3 - كماليرو الجمعة 16 نونبر 2018 - 12:09
الصور من سطات؟ لا ارى الطءريق الساحلية
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4 - غيلان قدور الجمعة 16 نونبر 2018 - 12:15
ما العمل !!فقد ألتهم ما يسمى الطجفي ميزانيات البنيات الاساسية لمختلف المشاريع الضرورية الحياة اليومية للمواطن . لهذا كان يرفضه العارفون بنتاءجه السلبية على مختلف مشاريع البنيات الاساسية الضرورية من تحسين الطرقات وانشاء مدارس ومستشفيات وخدمات ومحاربة البطالة .
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