شرطة فرخانة تحبط تهريب "قرقوبي" من مليلية‎

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الشرطة المشتغلة بالمعبر الحدودي فرخانة من توقيف متلبسين بمحاولة تهريب كمية من أقراص الهلوسة من مدينة مليلية.

تفتيش المعنيين بالأمر، وهم في العشرينات من عمرهم، والحاملين للجنسية الإسبانية، مكن من العثور بحوزتهم على 100 حبة من أقراص هلوسة كانوا يعتزمون إدخالها إلى مدينة الناظور.

وتم تسليم الموقوفين لعناصر الشرطة القضائية بالناظور، التي وضعتهم رهن تدابير الحراسة النظرية، بناء على تعليمات من النيابة العامة المختصة.