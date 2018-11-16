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شرطة القصر الكبير تنهي نشاط "ولد العزيزة"
الجمعة 16 نونبر 2018 - 15:10
تمكنت فرقة الأمن المدرسي بمدينة القصر الكبير من توقيف مروج للمخدرات بأنواعها والخمور بحي سيدي الكامل.
الموقوف يدعى "م.ب"، من مواليد 1974، وملقب بـ"ولد العزيزة"، وموضوع خمس مذكرات بحث وطنية من أجل الاتجار بالأقراص المخدرة و"الحشيش"، وله عدة سوابق قضائية.
وتم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معه من طرف الضابطة القضائية وتقديمه إلى النيابة العامة.