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الرئيسية | حوادث | راكب يتسبب في انقلاب حافلة للنقل الحضري بفاس

راكب يتسبب في انقلاب حافلة للنقل الحضري بفاس

راكب يتسبب في انقلاب حافلة للنقل الحضري بفاس
رشيد الكويرتي من فاس
الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:20

تسبب نزاع نشب بين راكب وسائق حافلة للنقل الحضري بمدينة فاس، صباح اليوم الجمعة، في انقلاب الحافلة؛ ما أدى إلى إصابة 12 راكبا بجروح وصفت بالطفيفة، وإصابة السائق بكسر على مستوى إحدى ركبتيه.

واستنفر هذا الحادث، الذي وقع على مستوى الباب الجديد قرب منطقة الرصيف، السلطات المحلية والأمنية التي هرعت إلى عين المكان، فيما سارعت سيارات الإسعاف إلى نقل المصابين نحو مستشفى الغساني لتلقي الإسعافات الضرورية.

في غضون ذلك، قال محمد الأشهب سداد، رئيس شركة "سيتي باص فاس" المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بالمدينة، إن "هذا الحادث، وبحسب معطيات ثابتة منقولة من عين المكان، جاء بعد رفض السائق التوقف خارج المحطة المخصصة لذلك"، مضيفا في تصريح لهسبريس أن "الحافلة كانت متوجهة في مسارها الصحيح وبشكل طبيعي وعاد، قبل أن ينقض الراكب على مقودها؛ ما أدى إلى انحرافها وانقلابها".

وتمكنت المصالح الأمنية من توقيف الراكب المشتبه بتسببه في هذا الحادث، وهو عامل نظافة، وتم الاستماع إليه، رفقة عدد من الشهود، قبل وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - عمرو الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:27
المتسبب عامل نظافة وهو متسخ في عقليته
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-73
2 - yassine الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:28
كلما زرت بلدي الحبيب الا ورأيته يذهب للهاوية.الدول الاوربية تحاول جاهدا للتسابق نحو الافضل والمغرب الى الوراء اكثر
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38
3 - noreddine california الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:29
اسوأ شركة للنقل الحضري بالمغرب تعاني منه ساكنة مدينة فاس مع سوء التدبير في المواقيت. انشري هسبرس
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25
4 - chihab الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:54
يجب إنزال أقصى العقوبات ليكون عبرة لمن يعتبر مدينة فاس أصبحنا نرى فيها أشخاص يشبهون في تصرفاتهم الهمج هؤلاء وجب ردعهم أما بخصوص النقل الحضري بمدينة فاس فهو غير موجود أصلا لأن ما نراه هي ليست حافلات بل اقفاص الدجاج كيف يعقل أن يكون النقل الحضري بمدينة تاريخية وسياحية بامتياز بهذا الشكل نحن نعرف من فوة هذا القطاع الحيوي لمثل هاته الشركة التي تهين فاس قاطبة كان من باب أولى على وزارة الداخلية أن تمنع تفويته لشركة مثل هاته
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6
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