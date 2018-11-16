راكب يتسبب في انقلاب حافلة للنقل الحضري بفاس

رشيد الكويرتي من فاس

تسبب نزاع نشب بين راكب وسائق حافلة للنقل الحضري بمدينة فاس، صباح اليوم الجمعة، في انقلاب الحافلة؛ ما أدى إلى إصابة 12 راكبا بجروح وصفت بالطفيفة، وإصابة السائق بكسر على مستوى إحدى ركبتيه.

واستنفر هذا الحادث، الذي وقع على مستوى الباب الجديد قرب منطقة الرصيف، السلطات المحلية والأمنية التي هرعت إلى عين المكان، فيما سارعت سيارات الإسعاف إلى نقل المصابين نحو مستشفى الغساني لتلقي الإسعافات الضرورية.

في غضون ذلك، قال محمد الأشهب سداد، رئيس شركة "سيتي باص فاس" المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بالمدينة، إن "هذا الحادث، وبحسب معطيات ثابتة منقولة من عين المكان، جاء بعد رفض السائق التوقف خارج المحطة المخصصة لذلك"، مضيفا في تصريح لهسبريس أن "الحافلة كانت متوجهة في مسارها الصحيح وبشكل طبيعي وعاد، قبل أن ينقض الراكب على مقودها؛ ما أدى إلى انحرافها وانقلابها".

وتمكنت المصالح الأمنية من توقيف الراكب المشتبه بتسببه في هذا الحادث، وهو عامل نظافة، وتم الاستماع إليه، رفقة عدد من الشهود، قبل وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.