أمن طنجة يوقف متورطة في الاتجار بالمخدرات

هسبريس من الرباط

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الجمعة، سيدة يشتبه في تورطها في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن العثور بحوزة المشتبه فيها على ما مجموعه 3040 من الأقراص المهلوسة، من بينها 2040 من الأقراص الطبية المخدرة، و1000 قرص من مخدر الإكستازي، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وقد تم، وفق البلاغ ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما مازالت الأبحاث والتحريات متواصلة للكشف عن مصدر هذه الأقراص المهلوسة، وتوقيف كافة المساهمين والمشاركين المحتمل تورطهم في هذه القضية.