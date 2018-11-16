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الرئيسية | حوادث | عصابة للهجرة السرية تقع في قبضة شرطة بركان

عصابة للهجرة السرية تقع في قبضة شرطة بركان

عصابة للهجرة السرية تقع في قبضة شرطة بركان
هسبريس من الرباط
الجمعة 16 نونبر 2018 - 21:10

أوقفت الشرطة القضائية بمدينة بركان، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ثمانية مشتبه بهم، ينشطون في إطار عصابة إجرامية متخصصة في تنظيم الهجرة السرية.

وقد تم توقيف المشتبه به الرئيسي، وهو من ذوي السوابق القضائية، رفقة مجموعة من المرشحين للهجرة السرية، قبل أن تقود الأبحاث إلى توقيف سبعة من مساعديه، الذين يلعبون دور الوساطة في جلب المرشحين للهجرة بطريقة غير قانونية مقابل مبالغ مالية متفاوتة، وفق ما أورده بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش، التي باشرتها مصالح الأمن في هذه القضية، مكنت من حجز قارب مطاطي مزود بمحرك يستعمل في هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لنشاط هذه الشبكة الإجرامية.

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