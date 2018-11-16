24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:29
|07:57
|13:17
|16:03
|18:27
|19:45
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- جمعية تستنكر القرارات "الجائرة" لمشفى ابن سينا
- عامل تنغير يفتح صفحة المشاريع التنموية المتعثرة
- الشعر يجمع المصري الشهاوي والمغربي بوسريف
- نتنياهو يواجه مطالب بإجراء انتخابات مبكرة بإسرائيل
- مطالب بحظر "سجائر النكهة" في الولايات المتحدة
الوالي السيد .. "تحرري" خانه حماسه فوجه فوهة بندقيته إلى وطنه (5.00)
الهجهوج: كبريات الشركات العالمية تتسابق على المدينة الذكية "زناتة" (5.00)
- أسعار تذاكر القطار الفائق السرعة "البراق" .. من 79 إلى 364 درهماً - (122)
- الخليع: أسعار تذاكر "قطار البُراق" توافق القدرة الشرائية للمغاربة - (82)
- العثماني يرد على شتم تلاميذ أمّه: نتفهم الاحتجاجات رغم الانزلاقات - (60)
- لاعبو المنتخب يصلّون بـ"الحسن الثاني" .. والخطيب يدعو لهم بالفوز - (58)
- المنتخب المغربي يسجل فوزا تاريخيا على الكاميرون بهدفين لزيّاش - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عصابة للهجرة السرية تقع في قبضة شرطة بركان
أوقفت الشرطة القضائية بمدينة بركان، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ثمانية مشتبه بهم، ينشطون في إطار عصابة إجرامية متخصصة في تنظيم الهجرة السرية.
وقد تم توقيف المشتبه به الرئيسي، وهو من ذوي السوابق القضائية، رفقة مجموعة من المرشحين للهجرة السرية، قبل أن تقود الأبحاث إلى توقيف سبعة من مساعديه، الذين يلعبون دور الوساطة في جلب المرشحين للهجرة بطريقة غير قانونية مقابل مبالغ مالية متفاوتة، وفق ما أورده بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش، التي باشرتها مصالح الأمن في هذه القضية، مكنت من حجز قارب مطاطي مزود بمحرك يستعمل في هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لنشاط هذه الشبكة الإجرامية.