التحرش يقود عون سلطة إلى الحبس بآيت ملول

هسبريس من اشتوكة آيت باها

قررت النيابة العامة بابتدائية أكادير، اليوم الجمعة، الاحتفاظ بعون سلطة برتبة "مقدم قروي" رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لآيت ملول، بعد مثوله أمامها في حالة اعتقال بسبب شبهة التحرش الجنسي بفتاة قاصر.

ووفق معطيات حصلت عليها هسبريس، فقد تم إيقاف عون السلطة، الذي يشتغل في إحدى المقاطعات القروية بالمنطقة الجبلية لاشتوكة آيت باها، بحي الهدى، على إثر نشوب مشادة بينه وبين فتاة يبلغ عمرها نحو 17 سنة، قبل أن تتهمه بالتحرش بها.

وفور حضور أسرة الفتاة، تم الاتصال بالمصالح الأمنية المختصة، التي عملت على اعتقال عون السلطة، والاستماع إليه، بمعية الفتاة. وقد أمرت النيابة العامة بالاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية.