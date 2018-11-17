الحموشي يفتح تحقيقا في تظلمات أحد عمداء شرطة

هسبريس من الرباط

كشف مصدر أمني أن المدير العام للأمن الوطني اطلع على رسالة عميد شرطة، منشورة على شبكة الأنترنت، وأعطى تعليماته للمصالح المركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني بالتعاطي معها بالجدية اللازمة وإيلائها الاهتمام والعناية الخاصة.

وأضاف المصدر أن تعليمات عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، قضت باستقبال عميد الشرطة المذكور، والاستماع إليه حول ما اعتبرها "تظلمات إدارية"، وفتح بحث في شأنها ليتسنى تحديد المسؤوليات بشكل دقيق.

وشدد المصدر ذاته على أن "المدير العام للأمن الوطني يتابع هذا الملف عن كثب، وهو حريص على التحقق مما ورد في الرسالة المنشورة من تظلمات".