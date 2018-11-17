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الرئيسية | حوادث | الحموشي يفتح تحقيقا في تظلمات أحد عمداء شرطة

الحموشي يفتح تحقيقا في تظلمات أحد عمداء شرطة

الحموشي يفتح تحقيقا في تظلمات أحد عمداء شرطة
هسبريس من الرباط
السبت 17 نونبر 2018 - 12:20

كشف مصدر أمني أن المدير العام للأمن الوطني اطلع على رسالة عميد شرطة، منشورة على شبكة الأنترنت، وأعطى تعليماته للمصالح المركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني بالتعاطي معها بالجدية اللازمة وإيلائها الاهتمام والعناية الخاصة.

وأضاف المصدر أن تعليمات عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، قضت باستقبال عميد الشرطة المذكور، والاستماع إليه حول ما اعتبرها "تظلمات إدارية"، وفتح بحث في شأنها ليتسنى تحديد المسؤوليات بشكل دقيق.

وشدد المصدر ذاته على أن "المدير العام للأمن الوطني يتابع هذا الملف عن كثب، وهو حريص على التحقق مما ورد في الرسالة المنشورة من تظلمات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - نبيل ريدي السبت 17 نونبر 2018 - 12:32
والله تم و الله السيد الحموشي لرجل دولة عضيم الخلق و انساني ارفع له القبعة
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28
2 - مواطن السبت 17 نونبر 2018 - 12:36
نعم الرجل المناسب في المكان المناسب هؤلاء من يتقدمون
بالمغرب الى الامام ، تحقيق في القضية ثم الحكم على المخالف
اما من الشرطي او من خصومه .
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20
3 - مصطفى السبت 17 نونبر 2018 - 12:44
هده هي الحكامة الجيدة . الرجل المناسب في المكان المناسب. تحية تقدير واحترام للسيد عبد اللطيف الحموشي. وفقك الله في عملك وكثر من امثالك لخدمة الصالح العام في بلدنا العزيز تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله .
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15
4 - مقال في مناقب الرجال . السبت 17 نونبر 2018 - 12:44
خطوة رائدة تجمع كل القيم الإنسانية ، وقيمة الضمير المهني الحي ، من أجل تحديد مسؤولية المدعي والمنكر ، في هذه القضية ، لربطها بالمحاسبة . وإلا كيف لرجل أمن أن يوزع الأمن بكل أبعاده ، وهو غير أمن في سربه ولا على عياله .
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14
5 - معلق السبت 17 نونبر 2018 - 12:46
شاهدت منشور العميد و اللّٰه يدمع العيون ، حرام ما يحدث في صفوف هذه الفئة من الموظفين و يأتي اي كان و يقول رجال الشرطة او الدرك مرتشون و فاسدون و اللّٰه اتعاطف معهم في ما يمرون به من مشاكل عملية و اجتماعية لذا نطالب السيد الحموشي ان يأخذ بعين الاعتبار ملف الاخ العميد و غيره من الموظفين في الامن الساهرون على امن المواطنين لكي لا يكون هناك ضغط و انفجار داخلي كالانتحار مثلا ، و حتى معاملاتهم السلبية اتجاه المواطنين تكون ناتجة عن ظروف صعبة يعيشونها
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21
6 - حسن سلام السبت 17 نونبر 2018 - 12:47
للأسف والله نفس المعانات ونفس التظلمات
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10
7 - karim السبت 17 نونبر 2018 - 12:47
السي الحموشي:
كل يوم يزيد إحترامي لكم.....الرجل المناسب في المكان المناسب!
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10
8 - نموت على ملكنا الحبيب السبت 17 نونبر 2018 - 12:52
الله اعز رجال سيدي الحموشي رجل وطني نزيه و شريف الله يبارك فيك سيدي وخليك لهدا الوطن كم نحن في حاجة الامتالك الله ينصر سيدنا سيدي محمد السادس الله الوطن الملك
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7
9 - رشيد السبت 17 نونبر 2018 - 12:52
ممتاز جدا سبدي المدير المرجوا اخد حق الشرطي
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8
10 - مغربي حتى النخاع السبت 17 نونبر 2018 - 12:54
تجب محاسبة كل من فرط في تطبيق القانون و الضرب على أيدي المتلاعبين بحقوق المواطنين ,
وأظن أن الملف مادام وصل للأستاذ الحموشي سيعرف مجراه الصحيح
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6
11 - Hicham السبت 17 نونبر 2018 - 12:57
Un grand respect a si hamouchi que dieu vous
Vous
garde pour ce pays on a besoin de gens comme
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5
12 - المغرب السبت 17 نونبر 2018 - 13:04
عميد شرطة ويعاني من الظلم فما بالك بباقي الرتب الصغيرة الوضع الاجتماعي كارثي المسؤولين فاسدون لاسيما داخل الادارة العامة التعامل 0 الترقية 0 الخدمات الاجتماعية 0 الاجور 0 توقيت العمل 0 فماذا تنتظرون من الشرطي نرجو من السيد الحموشي اخد بعين الاعتبار هذه الامور
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7
13 - الهلالي السبت 17 نونبر 2018 - 13:09
أحترم كل الاحترام السيد المدير العام عبد اللطيف الحموشي علي عمله الإنساني وجوابه السريع إتجاه موظفيه وعندما إستمعت إلي شريط الضابض المقصي علمت أن السيد الحموشي لم يكن على علم بالواقعة لأنه مشهود له بالإنسانية والتواضع (مواطن عادي ولست من الموظفين)
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