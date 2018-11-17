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الرئيسية | حوادث | ضبط 200 لتر من "ماء الحياة" في مدينة مراكش

ضبط 200 لتر من "ماء الحياة" في مدينة مراكش

ضبط 200 لتر من "ماء الحياة" في مدينة مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 17 نونبر 2018 - 19:10

أوقفت مصالح ولاية أمن مراكش شخصا يشتبه في ترويجه لمسكر ماء الحياة، على مستوى حي سيدي يوسف بن علي، متلبسا بحيازة 200 لتر من هذه البضاعة المحظورة.

وأوضحت مصادر أمنية لهسبريس أن هذه العملية جاءت بعد استثمار عناصر الأمن لمعلومات حول نشاط الموقوف، أسفرت عن ضبطه بجنبات وادي اسيل متلبسا ببضاعته الممنوعة قانونا.

وأضافت المصادر نفسها أن المعني بالأمر أخضع، بأمر من النيابة العامة المختصة، لتدابير الحراسة النظرية لحاجيات البحث، في أفق تقديمه أمام أنظار العدالة.

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