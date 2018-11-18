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كُتّاب وآراء
"تعنيف تلميذ" يجرّ شخصا إلى القضاء بابن أحمد
عرضت عناصر من الشرطة القضائية بمفوضية أمن مدينة ابن أحمد شخصا على أنظار النيابة العامة المختصة، بالدائرة القضائية بسطات، للنظر في المنسوب إليه، للاشتباه في تعريضه طالبا للتعنيف وسلب هاتفه النقال.
وأفادت مصادر هسبريس بأن الضحية يدرس بمعهد التكنولوجيا التطبيقية وتقدّم بشكاية، لدى مصلحة الأمن بمدينة ابن أحمد، يبسط فيها تعرّضه لاعتداء بسلاح أبيض، نتجت عنه جروح غائرة على مستوى الرأس، ونشل هاتفه النقال من قبل شخص أدلى بأوصافه لعناصر الأمن لحظة الاستماع إلى إفاداته.
وزادت المصادر ذاتها أن الطالب المعني بالأمر انتقل إلى المستشفى المحلي بعاصمة امزاب، حيث تلقى العلاجات الضرورية ورتق الجروح، وحصل على شهادة طبية تثبت مدّة العجز لتعزيز لشكايته عند الاقتضاء.
عناصر الأمن تعاملت مع الشكاية بتحرياتها وأبحاثها، وتمكّنت من توقيف الضنين ووضعته تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة التي عرض عليها .