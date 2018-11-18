‪ متشرد يفارق الحياة في الشارع بمدينة شفشاون‬

هسبريس من شفشاون

فارق الحياة شخص يعيش حالة تشرد في مدينة شفشاون، ويرجح أن تكون الوفاة ناجمة عن تفاقم الحالة الصحية للضحية بسبب تعرضه لموجة البرد القارس.

الهالك لفظ أنفاسه الأخيرة وسط الشارع العام، حيث وجد جثة هامدة؛ وهي الواقعة التي تم اكتشافها بالصدفة من طرف المارة.

وتم وضع الجثة بمستودع الأموات لإخضاعها للفحص الطبي، بأمر من النيابة العامة، بغية وقوف التشريح على الأسباب الحقيقية للوفاة.