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الرئيسية | حوادث | ‪ متشرد يفارق الحياة في الشارع بمدينة شفشاون‬

‪ متشرد يفارق الحياة في الشارع بمدينة شفشاون‬

‪ متشرد يفارق الحياة في الشارع بمدينة شفشاون‬
هسبريس من شفشاون
الأحد 18 نونبر 2018 - 00:15

فارق الحياة شخص يعيش حالة تشرد في مدينة شفشاون، ويرجح أن تكون الوفاة ناجمة عن تفاقم الحالة الصحية للضحية بسبب تعرضه لموجة البرد القارس.

الهالك لفظ أنفاسه الأخيرة وسط الشارع العام، حيث وجد جثة هامدة؛ وهي الواقعة التي تم اكتشافها بالصدفة من طرف المارة.

وتم وضع الجثة بمستودع الأموات لإخضاعها للفحص الطبي، بأمر من النيابة العامة، بغية وقوف التشريح على الأسباب الحقيقية للوفاة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - معلقة الأحد 18 نونبر 2018 - 00:21
علاش عاد بغين تعرفو الاسباب الحقيقة للوفاة كون عرفنو بعدا الاسباب الحقيقية للحياة اللي خلاتو يعيش حالة تشرد
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2 - سعاد الأحد 18 نونبر 2018 - 00:39
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اننا نعيش في دولة المذلة والظلم و.....
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9
3 - yass الأحد 18 نونبر 2018 - 00:39
عوض التشريح و سبب الوفاة كان الاجدى البحث عن سبب تشرده في دولة الحق و القانون
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11
4 - الوجدي الأحد 18 نونبر 2018 - 00:40
الفحص الطبي كان يجب أن يخضع له قبل وفاته أمّا وقد أتاه أجله فاتركوه وشأنه ولاتستغلّو الجثة لتدريس السطاجير يا أجمل بلد في العالم ، نصيبه من السمك والفوسفاط و..و... يبقى في عنق من سطى عليه وقد يقول قائل أنه كان مدمنا فجوابه أن الدولة كان يجب أن تعالج إدمانه لان التطبيب والسكن مضمون في الدستور .
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