الأمن يوقف معترضَي سبيل طالبات بمدينة سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

تمكّنت عناصر من أمن سطات، بعد تنسيق بين مختلف المصالح الأمنية، من توقيف شخصين، يشتبه في سرقتهما أسلاكا نحاسية واعتراض سبيل طالبات في طريقهن من وإلى جامعة الحسن الأول، وسرقة أغراضهنّ؛ وجرى عرضهما اليوم السبت على النيابة العامة المختصة للنظر في صك الاتهام الموجه إليهما.

وحسب مصادر هسبريس فإن توقيف المشتبه فيهما على مستوى الغابة المجاورة لمقبرة سيدي رنون بشارع الحسن الثاني تمّ بعد تتبع وترصد بهما، لتتم محاصرتهما من قبل فرق مختلفة من الشرطة القضائية والأمن العمومي والمصلحة الولائية وفرقة الدرّاجين.

عناصر الشرطة اقتادت المشتبه فيهما إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، حيث جرى الاستماع إليهما بناء على شكايات سبق أن تقدّمت بها ضحايا عدّة من الطالبات، ووضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية.