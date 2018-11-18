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كُتّاب وآراء
توقيف حائز لحبوب "إكستازي" بنية المتاجرة
تمكنت عناصر الشرطة العاملة بالمحطة الطرقية بمدينة وزان من توقيف شاب يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
ووفق مصدر هسبريس فإن الموقوف يبلغ حوالي 22 سنة من العمر، وينحدر من مدينة جرف الملحة، وقد جرى توقيفه على مستوى المحطة الطرقية بمدينة وزان، بعدما تم العثور بحوزته على كمية من الأقراص المهلوسة تقدر بـ 91 قرصا من نوع "إكستازي".
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية ،على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما مازالت الأبحاث والتحريات متواصلة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.