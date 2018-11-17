عناصر الوقاية المدنية تسارع لإنقاذ قطة في وزّان‎

أيوب صدور من وزان

في مشهد إنساني، تدخلت عناصر الوقاية المدنية بمدينة وزان لإنقاذ قطة علقت بشرفة منزل غادره سكانه وسط حي "العدير".

التحرك المرصود جاء تفاعلا مع نداء، أطلق على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تجاوبت معه عناصر الوقاية المدنية، التي أفلحت في إخراج القطة من محبسها وتمكينها من الرعاية اللازمة.

في المقابل نوهت فعاليات من المجتمع المدني بالالتفاتة الإنسانية التي بادر إليها الواقفون وراء نداء الاستغاثة، وسرعة تجاوب عناصر الوقاية المدنية مع الموقف ذاته.