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كُتّاب وآراء
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عناصر الوقاية المدنية تسارع لإنقاذ قطة في وزّان
السبت 17 نونبر 2018 - 20:18
في مشهد إنساني، تدخلت عناصر الوقاية المدنية بمدينة وزان لإنقاذ قطة علقت بشرفة منزل غادره سكانه وسط حي "العدير".
التحرك المرصود جاء تفاعلا مع نداء، أطلق على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تجاوبت معه عناصر الوقاية المدنية، التي أفلحت في إخراج القطة من محبسها وتمكينها من الرعاية اللازمة.
في المقابل نوهت فعاليات من المجتمع المدني بالالتفاتة الإنسانية التي بادر إليها الواقفون وراء نداء الاستغاثة، وسرعة تجاوب عناصر الوقاية المدنية مع الموقف ذاته.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
1 - سفيان الشعبي السبت 17 نونبر 2018 - 20:32
القطة تبقى مخلوق كسائر مخلوقات المولى عز وجل إنقادها واجب ، يا ليت هذه الهمة في انقاد ارواحنا .
2 - oujdi السبت 17 نونبر 2018 - 20:33
اللي يسمع هاد الخبر يقول هاد الشعب مخاصو حتى خير كلشي موفرلو و مشاو لقطوط الله يعمرها سلعا هاد المغرب الله يكثر من أمثالو
تعليق غير لائق
-30
3 - Abdelhak السبت 17 نونبر 2018 - 20:33
فعلا مبادرة رائعة لإنقاذ قطة يا سلام.لماذا لم يتم إنقاذ الراعي مؤخرا الذي توفي بسبب الثلوج.هذا هو الزمن الذي أصبح فيه الحيوان أكثر أهمية من البشر.
تعليق غير لائق
-21
4 - Adnan السبت 17 نونبر 2018 - 20:33
الحمد لله على الرحمة الالاهية
الف شكر من محب للحيوان من كندا
الف شكر من محب للحيوان من كندا
5 - ber nour السبت 17 نونبر 2018 - 20:33
اللهم نفعنا بي مواقع التواصل الاجتماعي لي ما فيه خير لي البلاد والعباد يا رب رجال الوقاية المدنية مشكورين الله اجازيكم. تحياتي
7 - قطرة ندى السبت 17 نونبر 2018 - 20:34
نعم البادرة تحية لرجال الوقاية المدنية ،كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء )
8 - لعجب السبت 17 نونبر 2018 - 20:36
نتمنى ان لا يقتصر هذا المجهود الإنساني على القطط فقط بل يعم الإنسان أيضا و شكرا.
9 - م ن السبت 17 نونبر 2018 - 20:37
الله اكبر علا هد لحساب عندنا الوقاية تيقوم بل واجب
لقد اصبحنا من الدول المتقدمة
لقد اصبحنا من الدول المتقدمة
تعليق غير لائق
-11
10 - الشرقاوي السبت 17 نونبر 2018 - 20:40
قال تعالى في حديث قدسي :ارحمو من في الأرض يرحمكم من في السماء
12 - امازيغ سوسي السبت 17 نونبر 2018 - 20:42
سبحان الله الناس تفرش الارض وتتغطى بالبلاستيك في عين السبع و الوقتية المدنية في وزان تتجند من اجل قطة . ؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!
13 - عبدالله بن مدينة القديمة السبت 17 نونبر 2018 - 20:42
mille bravo sapeur pompiers, coup de chapeau
15 - توفيق السبت 17 نونبر 2018 - 20:44
السلام عليكم
بالأمس القريب راعي الغنم يموت وسط الثلوج والجبال ..........
واليوم الوقاية المدنية تسارع الزمن .........
اللهم ارحم الراعي و القطة
لك الله يا وطني
بالأمس القريب راعي الغنم يموت وسط الثلوج والجبال ..........
واليوم الوقاية المدنية تسارع الزمن .........
اللهم ارحم الراعي و القطة
لك الله يا وطني
16 - لا عليك السبت 17 نونبر 2018 - 20:45
شيء جميل حقا أن تنقذ القطة هذا عمل إنساني رائع نتمنى أن يتم الالتفات لكل الحيوانات الأليفة الضالة وتخصص لها ملاجئ رعاية فالله قد كتب الإحسان على كل شيء شكرا لكل من ساهم في إنقاذ هذه القطة تحية خاصة لرجال الوقاية المدنية
17 - محارب الظلام السبت 17 نونبر 2018 - 20:45
"دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض"
18 - المصطفى المسيوي السبت 17 نونبر 2018 - 20:50
رحم الله من بادر إلى إنقاذ هده القطة من نشر الخبر إلى وصول الوقاية المدنية ومن شجع على هذا العمل النبيل.فكل الشكر لكم. لا ندري الطريقة والسبب الذي جعل القطة محبوسة ولكن الله سخر عباده لانقاذها. (دخلت إمرأة النار في هرة حبستها لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تقتات من خشاش الأرض) حديث
19 - جرادي السبت 17 نونبر 2018 - 20:57
الجنود المجهولون ،شرفاء ،عودونا على تدخلاتم ومجازفاتهم، رغم قلة امكانياتهم ،وراتبهم الضءيل .والله يجزي بالاحسان احسانا . (في كل كبد رطبة أجر).تحية لرجال الاطفاء .
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