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كُتّاب وآراء
الاعتداء على طفل يسلب حرية قاصر في زاكورة
قرر الوكيل العام في محكمة الاستئناف بورزازات متابعة متهم بالاعتداء على طفل في دوار أيت مناد، التابع لجماعة تغبالت بإقليم زاكورة في حالة اعتقال، بعد تقديمه من طرف عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتزارين.
وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس فإن الوكيل العام قرر متابعة المعني بالأمر، المتهم بالاعتداء الذي تعرض له الطفل البالغ 11 سنة، وبسببه لازال يرقد في حالة غيبوبة تامة بالمركز الاستشفائي بورزازات، بتهم جنائية ثقيلة.
ويتابع المتهم التي تم الاحتفاظ به ، البالغ من العمر 17 سنة، بتهم الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، والتعذيب، ومحاول القتل مع سبق الإصرار والترصد، طبقا للفصول 114 و392 و393 و394 من القانون الجنائي، مع إمكانية الاستفادة من ظروف التخفيف لكونه قاصرا.
وعلمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن الطفل "خ.ا" لازال بين الحياة والموت في قسم العناية المركزة بالمستشفى الإقليمي سيدي حساين بورزازات، في غيبوبة تامة؛ فيما لازال البحث جاريا لتوقيف المتهم الثاني الذي لاذ بالفرار، وصدرت في حقه مذكرة بحث وطنية.