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الرئيسية | حوادث | هبوط اضطراري لطائرة يستنفر الدرك في مراكش

هبوط اضطراري لطائرة يستنفر الدرك في مراكش

هبوط اضطراري لطائرة يستنفر الدرك في مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 17 نونبر 2018 - 23:30

فتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سعادة تحقيقا أوليا في هبوط اضطراري لطائرة سياحية صغيرة، مساء اليوم السبت، على مستوى طريق "الفروكية" بالقرب من دوار "صلاص"، بتراب الجماعة الترابية المذكورة التابعة لإقليم مراكش.

وفور علمها بالحادث، انتقلت كل من السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي، إلى مكانه، حيث شرعت في جمع المعطيات التي ستفيد في معرفة جميع الملابسات. وأوضحت مصادر هسبريس أن هبوط الطائرة لم يخلف أي خسائر، مضيفة أن ربانها نجا من الحادث.

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