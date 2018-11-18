الشرطة تقبض شخصا بشبهة الخيانة الزوجية

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت عناصر الدائرة الأمنية الرابعة التابعة لولاية أمن مراكش شخصا متزوجا متلبسا بالفساد مع فتاتين بإحدى الشقق بحي القنارية بمقاطعة المدينة العتيقة.

وجاء تدخل مصالح الأمن إثر توصلها بشكاية من امرأة تتهم فيها زوجها بالخيانة، بعدما شكت في سلوكه، فترصدته وأخبرت رجال الشرطة، الذين داهموا الشقة التي كان فيها بإذن من النيابة العامة المختصة.

وقالت مصادر هسبريس إن الزوجة ضبطت المعني بالأمر يقل فتاتين من المحطة الطرقية في مراكش، فتوجهت إلى مقر الدائرة الرابعة لوضع شكايتها.

المعني بالأمر والفتاتين جعلوا، بأمر من النيابة العامة المختصة، رهن الحراسة النظرية لتحرير محضر لهم، في انتظار تقديمهم أمام العدالة.