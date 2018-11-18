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الرئيسية | حوادث | الشرطة تقبض شخصا بشبهة الخيانة الزوجية

الشرطة تقبض شخصا بشبهة الخيانة الزوجية

الشرطة تقبض شخصا بشبهة الخيانة الزوجية
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 18 نونبر 2018 - 10:05

أوقفت عناصر الدائرة الأمنية الرابعة التابعة لولاية أمن مراكش شخصا متزوجا متلبسا بالفساد مع فتاتين بإحدى الشقق بحي القنارية بمقاطعة المدينة العتيقة.

وجاء تدخل مصالح الأمن إثر توصلها بشكاية من امرأة تتهم فيها زوجها بالخيانة، بعدما شكت في سلوكه، فترصدته وأخبرت رجال الشرطة، الذين داهموا الشقة التي كان فيها بإذن من النيابة العامة المختصة.

وقالت مصادر هسبريس إن الزوجة ضبطت المعني بالأمر يقل فتاتين من المحطة الطرقية في مراكش، فتوجهت إلى مقر الدائرة الرابعة لوضع شكايتها.

المعني بالأمر والفتاتين جعلوا، بأمر من النيابة العامة المختصة، رهن الحراسة النظرية لتحرير محضر لهم، في انتظار تقديمهم أمام العدالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - حلارام الأحد 18 نونبر 2018 - 10:19
واش هاذ " الحصلة " ما داخلاش في الحرية الشخصية ؟ واحد خلّا امراتو ومشئ مع صاحبتو گالو خطيبتو ! لاخر في نزهة ليلية گالو زواج عرفي " آش هاذ الروينة.... شي حصل شي سلت...
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27
2 - باحث عن الحقيقة الأحد 18 نونبر 2018 - 10:28
هادوا على من يطبق قانون الخيانة الزوجية اما الذين لهم ظهر يحميهم فخياناتهم تمر عن طريق ادعاء الخطوبة او زواج عرفي في انتظار التوثيق
اتقوا الله في عباد الله واجعلوا الجميع سواء في الجرم
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19
3 - حميد اندلوسي الأحد 18 نونبر 2018 - 10:30
والله ما عندكم شغل. حاضيين ما بين الفخدين وطالقين العنان للصوص والنشاليين و المعتدين على المواطنين في واضحة النهار وفي الفضاء العمومي.... كيف لكم ان تثبتوا واقعة زنا من الوجهة القانونية؟ صعيب جدا. انا من يعتدي على المواطنين في الشارع العام لا أحد يضايقه أو يزعج راحته. ماهذا يا بتاع الحشمة والحياء؟؟
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19
4 - لحلال الأحد 18 نونبر 2018 - 10:42
انها معضلة كبيرة تنخر المجتمع لاحولة ولا قوة.....
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1
5 - عبد الجبار الأحد 18 نونبر 2018 - 10:48
يجب تسليط اقسى عقوبة على الزاني والزانية ليكونوا عبرة لغيرهم خاصة المتزوجين
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-2
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